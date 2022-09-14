  "Не сдавайся, пленных на машины не меняют". Великий и Оруджева высмеяли российских оккупантов, убегающих в краденых женских туфлях. Видео

По сценарию, их разговор происходит во время контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Балаклеи Харьковской области. Иван, роль которого играет Великий, спасается бегством от украинских защитников, переобувшись в краденые женские туфли, которые планирует подарить жене.

"Настюнь, без паники. Сказали спокойно, без паники пробежаться. Думаю, скоро буду дома. Что-то в бакалее взять тебе? Мы просто какую-то Балаклею под Харьковом пробегаем", – в образе оккупанта Ивана говорит Великий.

Во время разговора слышны выстрелы. В конце ролика связь оккупанта с женой прерывается, а она напоследок просит его не сдаваться в плен.

"Ваня, ты не сдавайся, пленных на машины не меняют", – говорит Оруджева в роли жены российского оккупанта..

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