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14 сентября, 2022
 
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"Не сдавайся, пленных на машины не меняют". Великий и Оруджева высмеяли российских оккупантов, убегающих в краденых женских туфлях. Видео

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Великий в своих пародийных роликах играет роль русского оккупанта Ивана
Великий в своих пародийных роликах играет роль русского оккупанта Ивана
Скриншот: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий на своем YouTube-канале 13 сентября опубликовал ролик, в котором вместе с актрисой "Женского квартала" Анастасией Оруджовой показал новый диалог российского оккупанта со своей женой.

По сценарию, их разговор происходит во время контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Балаклеи Харьковской области. Иван, роль которого играет Великий, спасается бегством от украинских защитников, переобувшись в краденые женские туфли, которые планирует подарить жене.

"Настюнь, без паники. Сказали спокойно, без паники пробежаться. Думаю, скоро буду дома. Что-то в бакалее взять тебе? Мы просто какую-то Балаклею под Харьковом пробегаем", – в образе оккупанта Ивана говорит Великий.

Во время разговора слышны выстрелы. В конце ролика связь оккупанта с женой прерывается, а она напоследок просит его не сдаваться в плен.

"Ваня, ты не сдавайся, пленных на машины не меняют", – говорит Оруджева в роли жены российского оккупанта..

ВИДЕО
Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube
Контекст:

Великий и Оруджова многократно высмеивали российских оккупантов и их жен,снимая ролики по мотивам реальных событий.

Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщал американский Институт исследования войны (ISW). Об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября.

10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от российских оккупантов Балаклее.

Теги: война России против Украины, Балаклея, Юрий Великий, Анастасия Оруджева
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