  "Не сдавайся, пленных на машины не меняют". Великий и Оруджева высмеяли российских оккупантов, убегающих в краденых женских туфлях. Видео

По сценарию, их разговор происходит во время контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Балаклеи Харьковской области. Иван, роль которого играет Великий, спасается бегством от украинских защитников, переобувшись в краденые женские туфли, которые планирует подарить жене.
"Настюнь, без паники. Сказали спокойно, без паники пробежаться. Думаю, скоро буду дома. Что-то в бакалее взять тебе? Мы просто какую-то Балаклею под Харьковом пробегаем", – в образе оккупанта Ивана говорит Великий.
Во время разговора слышны выстрелы. В конце ролика связь оккупанта с женой прерывается, а она напоследок просит его не сдаваться в плен.
"Ваня, ты не сдавайся, пленных на машины не меняют", – говорит Оруджева в роли жены российского оккупанта..
Великий и Оруджова многократно высмеивали российских оккупантов и их жен,снимая ролики по мотивам реальных событий.
Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.
6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщал американский Институт исследования войны (ISW). Об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября.
10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от российских оккупантов Балаклее.