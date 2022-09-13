В освобожденную Балаклею возвращаются почтовые службы

Смелянский опубликовал видео с едущими по дороге автомобилями "Укрпошты" и написал: "Наш почтовый батальон продвигается в Балаклею".
На странице "Укрпошты" в Facebook отмечается, что связь мобильных пунктов обеспечивается через спутники Starlink.
О возобновлении работы в Балаклее также сообщила "Новая почта" на своем сайте.
"Со вчерашнего дня, 12 сентября, заработало мобильное отделение Новой почты на прием и получение посылок до 10 кг. Оно находится по адресу: г. Балаклея, ул. Октябрьская, 18, и будет работать ежедневно с 11 до 16 часов", – говорится в сообщении.
Оплатить услуги по доставке на месте можно исключительно через мобильное приложение Новой почты или отправить посылку за счет получателя, отмечают в компании. Наличный расчет пока не работает.
К концу недели в "Новой почте" планируют открыть еще 14 отделений в других деоккупированных городах Харьковской области, а к 1 октября возобновить 80% сети в освобожденных населенных пунктах Харьковщины.
Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.
6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и откинули российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщал американский Институт изучения войны (ISW). Об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября.
10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от российских оккупантов Балаклее.