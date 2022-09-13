ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В освобожденную Балаклею возвращаются почтовые службы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Укрпошта сообщила о возвращении в Балаклею после деоккупации города
Укрпошта сообщила о возвращении в Балаклею после деоккупации города
Фото: Укрпошта / Facebook

В освобожденной от оккупантов Балаклее возобновляет работу государственная компания "Укрпошта". Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в Telegram 13 сентября.

Смелянский опубликовал видео с едущими по дороге автомобилями "Укрпошты" и написал: "Наш почтовый батальон продвигается в Балаклею".

На странице "Укрпошты" в Facebook отмечается, что связь мобильных пунктов обеспечивается через спутники Starlink.

https://www.facebook.com/ukrposhta/posts/pfbid02Jt5B82YfExsTk9WakVwWLtZ4R6gQu2ZUYys5mz5TDQDZza3oUGFJNF1qPUedAznpl


О возобновлении работы в Балаклее также сообщила "Новая почта" на своем сайте.

"Со вчерашнего дня, 12 сентября, заработало мобильное отделение Новой почты на прием и получение посылок до 10 кг. Оно находится по адресу: г. Балаклея, ул. Октябрьская, 18, и будет работать ежедневно с 11 до 16 часов", – говорится в сообщении.

Оплатить услуги по доставке на месте можно исключительно через мобильное приложение Новой почты или отправить посылку за счет получателя, отмечают в компании. Наличный расчет пока не работает.

К концу недели в "Новой почте" планируют открыть еще 14 отделений в других деоккупированных городах Харьковской области, а к 1 октября возобновить 80% сети в освобожденных населенных пунктах Харьковщины.

Контекст:

Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и откинули российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщал американский Институт изучения войны (ISW). Об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября.

10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от российских оккупантов Балаклее.

Теги: почта, Новая почта, война России против Украины, Укрпошта, Балаклея, Игорь Смелянский, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это была моя война на выживание". Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская показала себя с выбритой головой
"Это была моя война на выживание". Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская показала себя с выбритой головой
40-летняя Мейхер выставила фото в миниатюрном топе, засветив торс и декольте. Фото
40-летняя Мейхер выставила фото в миниатюрном топе, засветив торс и декольте. Фото
Данилко с Белоконь крупным планом показали оккупантам в Херсоне дули
Данилко с Белоконь крупным планом показали оккупантам в Херсоне дули
"Можете бросать в меня камнями". Анатолий Анатолич рассказал, почему не возвращает свою семью в Украину
"Можете бросать в меня камнями". Анатолий Анатолич рассказал, почему не возвращает свою семью в Украину
"Действительно красиво". 64-летняя Стоун снялась верхом на лошади
"Действительно красиво". 64-летняя Стоун снялась верхом на лошади
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев"
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев"
Роднянский: Российская армия похожа на пьяного мужика, чувствующего свою безнаказанность. И она сильно ошибается
Роднянский: Российская армия похожа на пьяного мужика, чувствующего свою безнаказанность. И она сильно ошибается
Кличко стал свидетелем на свадьбе офицера, а бракосочетание проводил Залужный
Кличко стал свидетелем на свадьбе офицера, а бракосочетание проводил Залужный
49-летняя Клум надела блестящее декольтированное платье без бретелей. Фото
49-летняя Клум надела блестящее декольтированное платье без бретелей. Фото
Умер французский режиссер Жан-Люк Годар
Умер французский режиссер Жан-Люк Годар
Названы победители премии "Эмми 2022"
Названы победители премии "Эмми 2022"
"Ужас! Какой "Голос"? В стране война", "Очень рады", "Это дико". В сети обсуждают возвращение шоу "Голос країни"
"Ужас! Какой "Голос"? В стране война", "Очень рады", "Это дико". В сети обсуждают возвращение шоу "Голос країни"
"Вкусные", "Персики мои любимые фрукты". Спортсменки Рыжикова, Бех-Романчук и Горелова показали ягодицы. Фото
"Вкусные", "Персики – мои любимые фрукты". Спортсменки Рыжикова, Бех-Романчук и Горелова показали ягодицы. Фото
"Всегда красивая и горячая женщина". 47-летняя Лонгория снялась в топе и облегающих брюках с поднятыми ногами
"Всегда красивая и горячая женщина". 47-летняя Лонгория снялась в топе и облегающих брюках с поднятыми ногами
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео
"Волшебно!", "Мурашки!" Жена Макаревича показала, как он поет в храме
"Волшебно!", "Мурашки!" Жена Макаревича показала, как он поет в храме
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем (317763)
2
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой (146789)
3
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди (66558)
4
"Защищал нашу свободу и независимость". На фронте погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал (24681)
5
"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом (17492)
6
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей (17432)
7
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео (16766)
8
"Скажи всем, что не беременна". "Вы прекрасны в любой форме". Могилевская после реакции на ее новое фото заявила, что вообще не будет есть (13723)
 
 
 
 