В освобожденную Балаклею возвращаются почтовые службы

Укрпошта сообщила о возвращении в Балаклею после деоккупации города Фото: Укрпошта / Facebook

Смелянский опубликовал видео с едущими по дороге автомобилями "Укрпошты" и написал: "Наш почтовый батальон продвигается в Балаклею".

На странице "Укрпошты" в Facebook отмечается, что связь мобильных пунктов обеспечивается через спутники Starlink.





О возобновлении работы в Балаклее также сообщила "Новая почта" на своем сайте.

"Со вчерашнего дня, 12 сентября, заработало мобильное отделение Новой почты на прием и получение посылок до 10 кг. Оно находится по адресу: г. Балаклея, ул. Октябрьская, 18, и будет работать ежедневно с 11 до 16 часов", – говорится в сообщении.

Оплатить услуги по доставке на месте можно исключительно через мобильное приложение Новой почты или отправить посылку за счет получателя, отмечают в компании. Наличный расчет пока не работает.

К концу недели в "Новой почте" планируют открыть еще 14 отделений в других деоккупированных городах Харьковской области, а к 1 октября возобновить 80% сети в освобожденных населенных пунктах Харьковщины.