"Добро пожаловать в ад". "Укрпошта" выпустит первый за время войны маркированный конверт

На рисунке на конверте изображен силуэт Путина, которого настиг украинский военный Фото: Igor Smelyansky - Ігор Смілянський / Facebook

"В этом месяце мы планировали сменить военную тему на культурную, чтобы немного вас разгрузить. Но благодаря нашим ВСУ происходят такие события, что мы не можем не задокументировать их так, как это умеет "Укрпошта". Мы добавили в коллекцию символический маркированный конверт "Добро пожаловать в ад". Думаю, этой фразой можно описать то, что сейчас ощущают наши враги", – отметил Смелянский.

По его словам, за дизайн нового конверта проголосовало более 200 тыс. украинцев. На рисунке изображен силуэт президента России Владимира Путина, которого настиг украинский военный.

"Ну и новая марка "Трезубец" на конверте как наш символ, на который орки реагируют, как вампиры на чеснок, – особый уровень защиты", – подчеркнул глава компании.

Точную дату старта продаж "Укрпошта" сообщит позже. Однако Смелянский уточнил, что это произойдет "очень скоро".