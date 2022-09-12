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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Добро пожаловать в ад". "Укрпошта" выпустит первый за время войны маркированный конверт

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На рисунке на конверте изображен силуэт Путина, которого настиг украинский военный
На рисунке на конверте изображен силуэт Путина, которого настиг украинский военный
Фото: Igor Smelyansky - Ігор Смілянський / Facebook

"Укрпошта" выпустит первый за время войны против России маркированный конверт. Об этом 11 сентября в Facebook сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

"В этом месяце мы планировали сменить военную тему на культурную, чтобы немного вас разгрузить. Но благодаря нашим ВСУ происходят такие события, что мы не можем не задокументировать их так, как это умеет "Укрпошта". Мы добавили в коллекцию символический маркированный конверт "Добро пожаловать в ад". Думаю, этой фразой можно описать то, что сейчас ощущают наши враги", – отметил Смелянский.

По его словам, за дизайн нового конверта проголосовало более 200 тыс. украинцев. На рисунке изображен силуэт президента России Владимира Путина, которого настиг украинский военный.

"Ну и новая марка "Трезубец" на конверте как наш символ, на который орки реагируют, как вампиры на чеснок, – особый уровень защиты", – подчеркнул глава компании.

Точную дату старта продаж "Укрпошта" сообщит позже. Однако Смелянский уточнил, что это произойдет "очень скоро".

https://www.facebook.com/ukrposhtaceo/posts/pfbid0hReQ3KcEMvsEdU7fi5MZ4eHAQ3qAzZ1JvABfT8JbDRWQzgWpJZLgxRNmGoTi5UJMl

Контекст:

После вторжения России 24 февраля "Укрпошта" выпустила несколько тематических марок. Среди них: марка "Русский военный корабль, иди..." (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва" сдаться), "Русский военный корабль… все!", посвященная потоплению крейсера "Москва""Українська мрія", посвященная разбомбленному россиянами самолету "Мрія", и "Доброго вечора, ми з України!" (ко Дню украинской государственности).

Ожидается выпуск марки, посвященной псу-саперу Патрону, а также NFT-марки "Русский военный корабль, иди…".

В День Независимости, 24 августа, "Укрпошта" запустила в продажу новую марку "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые".

Теги: Владимир Путин, Украина, дизайн, ВСУ, трезубец, война России против Украины, Укрпошта, Игорь Смелянский, почтовая марка
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