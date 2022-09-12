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ОБЩЕСТВО

"Сотрудники "Укрпошти" с деоккупированных территорий пройдут проверку" – Смелянский

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"Укрпошта" готова выдавать пенсии на деокуппированных территориях
"Укрпошта" готова выдавать пенсии на деокуппированных территориях
Фото: Igor Smelyansky - Ігор Смілянський / Facebook

"Укрпошта" уже готовится срочно доставить пенсии в освобожденные населенные пункты Харьковской области. Но местных работников почты к раздаче почты и пенсий не допустят. Об этом заявил на своей странице в Facebook генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский.

На первом этапе доставка будет производиться передвижными отделениями из Харькова, харьковской командой или работниками Днепровской дирекции в Херсонской области, сообщил Смелянский.

"Местных работников сможем допустить на работу после проведения соответствующих проверок. Тех, кто добровольно получил русские паспорта, в нашей команде не будет! Таких нам уже начали "сливать", так что проведем ревизию измены как следует", – сообщил генеральный директор.

https://www.facebook.com/ukrposhtaceo/posts/pfbid0Wp8vZ5vS57RLVwEtEwyvq6N1VwK3B3S2FH6jSwNse5f2zzmkhEiiN6wtr5VpzGc3l

Контекст:

11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.

12 сентября начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупанты на юге Украины пытаются договориться с ВСУ о сдаче оружия.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе.

Теги: Украина, почта, пенсии, ВСУ, война России против Украины, Укрпошта, Игорь Смелянский
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