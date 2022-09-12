"Сотрудники "Укрпошти" с деоккупированных территорий пройдут проверку" – Смелянский

На первом этапе доставка будет производиться передвижными отделениями из Харькова, харьковской командой или работниками Днепровской дирекции в Херсонской области, сообщил Смелянский.

"Местных работников сможем допустить на работу после проведения соответствующих проверок. Тех, кто добровольно получил русские паспорта, в нашей команде не будет! Таких нам уже начали "сливать", так что проведем ревизию измены как следует", – сообщил генеральный директор.

Контекст:

11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.

12 сентября начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупанты на юге Украины пытаются договориться с ВСУ о сдаче оружия.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе.