Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил Зеленский

В результате удара РФ по Кривому Рогу повреждено гидротехническое сооружение, в нескольких районах города нет воды Фото: Володимир Зеленський / Facebook

"Страна-террорист продолжает воевать против мирного населения. В этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог. Все, что могут оккупанты, – это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи", – написал он и опубликовал фото последствий удара.

Зеленский выразил уверенность, что РФ не удастся сломить украинцев.

"Ждут ли их справедливый ответ и возмездие? Безусловно, да", – добавил он.