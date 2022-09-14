Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил Зеленский

"Страна-террорист продолжает воевать против мирного населения. В этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог. Все, что могут оккупанты, – это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи", – написал он и опубликовал фото последствий удара.
Зеленский выразил уверенность, что РФ не удастся сломить украинцев.
"Ждут ли их справедливый ответ и возмездие? Безусловно, да", – добавил он.
РФ 14 сентября дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог, сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул. В Офисе президента проинформировали, что оккупанты нанесли по городу удар восемью крылатыми ракетами, повреждено гидротехническое сооружение. По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, несколько районов города остались без воды.