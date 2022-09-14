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Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил Зеленский

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В результате удара РФ по Кривому Рогу повреждено гидротехническое сооружение, в нескольких районах города нет воды
В результате удара РФ по Кривому Рогу повреждено гидротехническое сооружение, в нескольких районах города нет воды
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Цель ракетного удара российских оккупантов по Кривому Рогу Днепропетровской области – посеять панику среди мирного населения. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Facebook.

"Страна-террорист продолжает воевать против мирного населения. В этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог. Все, что могут оккупанты, – это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи", – написал он и опубликовал фото последствий удара.

Зеленский выразил уверенность, что РФ не удастся сломить украинцев.

"Ждут ли их справедливый ответ и возмездие? Безусловно, да", – добавил он. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid0KoUhepnpKh2C3nLJetBQKuc8L56veeDNGfUmHtvaQebLefUm8Ku9JShzCmqxsxbWl

Контекст:

РФ 14 сентября дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог, сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул. В Офисе президента проинформировали, что оккупанты нанесли по городу  удар восемью крылатыми ракетами, повреждено гидротехническое сооружение. По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, несколько районов города остались без воды.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Александр Вилкул, Кривой Рог, Владимир Зеленский, ракеты, ракета
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