Вилкул о ракетном обстреле Кривого Рога оккупантами: Конченые твари нанесли удар по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры

Об этом в Facebook сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.
"Криворожцы, пожалуйста, соблюдаем спокойствие. Ситуация контролируется. Эти конченые твари нанесли удар по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города, – написал он. – Мы понимаем, что делать. Подача воды для населения уже началась, если до вас вода не дошла, то дойдет в ближайшее время. Более подробно писать не могу – читают орки".
По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, россияне ударили по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации.
"Попали по объектам критической и транспортной инфраструктуры. Серьезные повреждения гидротехнических сооружений. Предварительно – без пострадавших. Несколько районов Кривого Рога остались без воды. Работают аварийные службы и спасатели. Устраняют последствия разрушений", – отметил руководитель ОВА в Telegram.
Вилкул сообщил о ракетном ударе по Кривому Рогу в 17.05. В 17.31 он проинформировал о еще одном пуске ракет в сторону города.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Он практически ежедневно обстреливается ствольной и реактивной артиллерией оккупантов. Кривой Рог также регулярно подвергается обстрелам и ракетным ударам.