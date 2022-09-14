Вилкул о ракетном обстреле Кривого Рога оккупантами: Конченые твари нанесли удар по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры

Вилкул сообщил, что подача воды для жителей Кривого Рога уже началась Фото: Олександр Вілкул / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

"Криворожцы, пожалуйста, соблюдаем спокойствие. Ситуация контролируется. Эти конченые твари нанесли удар по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города, – написал он. – Мы понимаем, что делать. Подача воды для населения уже началась, если до вас вода не дошла, то дойдет в ближайшее время. Более подробно писать не могу – читают орки".

По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, россияне ударили по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации.

"Попали по объектам критической и транспортной инфраструктуры. Серьезные повреждения гидротехнических сооружений. Предварительно – без пострадавших. Несколько районов Кривого Рога остались без воды. Работают аварийные службы и спасатели. Устраняют последствия разрушений", – отметил руководитель ОВА в Telegram.

Вилкул сообщил о ракетном ударе по Кривому Рогу в 17.05. В 17.31 он проинформировал о еще одном пуске ракет в сторону города.

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