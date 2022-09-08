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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атаковали Криворожский район ракетой Х-59 класса "воздух – земля", ее уничтожила ПВО

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Враг выпустил крылатую ракету из самолета Су-35, отметила оперативная группировка войск "Каховка" ВСУ
Враг выпустил крылатую ракету из самолета Су-35, отметила оперативная группировка войск "Каховка" ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook

Российские оккупационные войска днем 8 сентября атаковали Криворожский район Днепропетровской области крылатой ракетой класса "воздух – земля".

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Россияне атаковали Криворожский район крылатой ракетой Х-59 класса "воздух – земля". Наша ПВО вражескую ракету сбила", – написал руководитель ОВА.

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/pfbid0manA6ds71GoCKaKFYS72hbDi3nZwx278jZ7ew2RVMnuBcuTGQHDeKyKXsrMAQxf3l

Оперативная группировка войск "Каховка" ВСУ отметила в Facebook, что враг выпустил ракету из самолета Су-35 с направления Азовского моря.

https://www.facebook.com/ouvKakhovka/posts/pfbid02koM5P6zhNRGxBFPTfRUQzP35C9bgnbozFMuLwKKgTXVv3xVytfW19gKjvwTULmgZl

8 сентября о ракетном ударе по Кривому Рогу сообщал глава городской военной администрации Александр Вилкул.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Он практически ежедневно обстреливается ствольной и реактивной артиллерией оккупантов.

В последние дни после активизации действий ВСУ на южном направлении оккупанты стали чаще выпускать ракеты по Кривому Рогу.

Теги: Россия, Украина, Кривой Рог, самолет, Днепропетровская область, ПВО, воздух, ВСУ, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракета, российские оккупанты
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