Оккупанты атаковали Криворожский район ракетой Х-59 класса "воздух – земля", ее уничтожила ПВО

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.
"Россияне атаковали Криворожский район крылатой ракетой Х-59 класса "воздух – земля". Наша ПВО вражескую ракету сбила", – написал руководитель ОВА.
Оперативная группировка войск "Каховка" ВСУ отметила в Facebook, что враг выпустил ракету из самолета Су-35 с направления Азовского моря.
8 сентября о ракетном ударе по Кривому Рогу сообщал глава городской военной администрации Александр Вилкул.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Он практически ежедневно обстреливается ствольной и реактивной артиллерией оккупантов.
В последние дни после активизации действий ВСУ на южном направлении оккупанты стали чаще выпускать ракеты по Кривому Рогу.