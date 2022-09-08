Оккупанты атаковали Криворожский район ракетой Х-59 класса "воздух – земля", ее уничтожила ПВО

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Россияне атаковали Криворожский район крылатой ракетой Х-59 класса "воздух – земля". Наша ПВО вражескую ракету сбила", – написал руководитель ОВА.

Оперативная группировка войск "Каховка" ВСУ отметила в Facebook, что враг выпустил ракету из самолета Су-35 с направления Азовского моря.

8 сентября о ракетном ударе по Кривому Рогу сообщал глава городской военной администрации Александр Вилкул.

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