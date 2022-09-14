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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне нанесли удар по Кривому Рогу предварительно восемью крылатыми ракетами, цель – гидротехнические сооружения – Офис президента

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В Кривой Рог прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет, отметил Тимошенко
В Кривой Рог прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет, отметил Тимошенко
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска предварительно восемью крылатыми ракетами обстреляли днем 14 сентября Кривой Рог Днепропетровской области.

Об этом в Telegram сообщил заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко.

"В Кривой Рог сегодня прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет! Это террористический акт против наших людей, против конкретного города. Ведь ракеты прицельно летят в сооружения, имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей", – написал замглавы ОПУ.

По словам Тимошенко, оккупанты "направили максимальное количество своего оружия на гидротехнические сооружения".

"Цель очевидна – попытка создать чрезвычайную ситуацию. Им не важно, останутся люди без воды или город окажется в воде, – отметил он. – Им нужна наша паника, в которой тяжело принимать решения. Поэтому не паникуем. Уже сейчас службы ликвидируют последствия ракетных ударов, а на месте координирует работу военная администрация".

Тимошенко добавил, что пострадавших среди мирного населения нет.

О ракетном ударе по Кривому Рогу в 17.05 сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

"Еще пуск ракет в нашу сторону", – написал Вилкул в Telegram в 17.31.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Он практически ежедневно обстреливается ствольной и реактивной артиллерией оккупантов. Кривой Рог также регулярно подвергается обстрелам и ракетным ударам.

Теги: Россия, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, террористы, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, паника, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, крылатая ракета, российские оккупанты
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