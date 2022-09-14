Россияне нанесли удар по Кривому Рогу предварительно восемью крылатыми ракетами, цель – гидротехнические сооружения – Офис президента

В Кривой Рог прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет, отметил Тимошенко Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Об этом в Telegram сообщил заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко.

"В Кривой Рог сегодня прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет! Это террористический акт против наших людей, против конкретного города. Ведь ракеты прицельно летят в сооружения, имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей", – написал замглавы ОПУ.

По словам Тимошенко, оккупанты "направили максимальное количество своего оружия на гидротехнические сооружения".

"Цель очевидна – попытка создать чрезвычайную ситуацию. Им не важно, останутся люди без воды или город окажется в воде, – отметил он. – Им нужна наша паника, в которой тяжело принимать решения. Поэтому не паникуем. Уже сейчас службы ликвидируют последствия ракетных ударов, а на месте координирует работу военная администрация".

Тимошенко добавил, что пострадавших среди мирного населения нет.

О ракетном ударе по Кривому Рогу в 17.05 сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

"Еще пуск ракет в нашу сторону", – написал Вилкул в Telegram в 17.31.

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