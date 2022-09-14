Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу – Вилкул

Кривой Рог регулярно подвергается обстрелам и ракетным ударам со стороны россиян Фото: wikipedia.org

Об этом в Facebook в 17.05 сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях, – написал он. – Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети".

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