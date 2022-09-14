Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу – Вилкул

Об этом в Facebook в 17.05 сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.
"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях, – написал он. – Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Он практически ежедневно обстреливается ствольной и реактивной артиллерией оккупантов. Кривой Рог также регулярно подвергается обстрелам и ракетным ударам.