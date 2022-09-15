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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В составе группы, которая одной из первых вошла в Изюм, были экс-начальник Генштаба ВСУ Замана и его сын

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Армия РФ оставила после себя в Изюме и его окрестностях руины, множество военной техники и боеприпасов
Армия РФ оставила после себя в Изюме и его окрестностях руины, множество военной техники и боеприпасов
Фото предоставили бойцы 49-го стрелкового батальона

Российские войска покинули Изюм Харьковской области за одну ночь, испугавшись наступления украинской армии, рассказали изданию "ГОРДОН" бойцы 49-го стрелкового батальона Вооруженных сил Украины, которые одними из первых зашли в Изюм. В составе этой группы украинских военных были экс-начальник Генштаба ВСУ генерал Владимир Замана и его сын Константин.

"У нас было задание захватить одно село в окрестностях Изюма. Когда мы пришли, оказалось, что оккупанты сбежали оттуда. Они оставили много техники, где-то 15 танков Т-80, кучу вооружения и боеприпасов в подвалах школы и жилых домов. Само село было полностью уничтожено, поэтому было решено подняться на высоту", – рассказали военные.

Они вышли на дорогу перед Изюмом, а затем решили дойти до самого города. Все это время никто не понимал, как далеко находятся россияне.

"Мы толком тогда не знали, отошли орки или нет. Только потом узнали, что они были на переправе в 10 км от нас. Они все побросали и за одну ночь сбежали. У входа в город мы увидели два "Града" брошенных, кучу боеприпасов к танкам, артиллерии. 9 сентября около 18.00 зашли в Изюм с юга, перешли речку и уже на том берегу примерно через час встретились с разведротой 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, которая шла с севера", – отметили бойцы.

Среди тех, кто вошел в Изюм, был экс-начальник Генштаба ВСУ Замана. По возрасту он не может служить, но как доброволец помогает подразделению, где служит его сын. Он принимал участие в организации группы и в ее составе вместе со спецназовцами и другими добровольцами выдвинулся в Изюм.

Фото бойцов батальона "Карпатская сечь"
Константин и Владимир Замана 9 сентября на въезде в Изюм. Фото предоставили бойцы 49-го стрелкового батальона

"Смешная ситуация вышла на нашем блокпосту в тот день. Едет БМП, наши останавливают. Те притормозили и спрашивают: "Как проехать на переправу?" У них поинтересовались: "А вы кто?" Они называют номер мотострелкового полка. И наши и говорят: "Вы, хлопцы, уже приехали, выходите". Таким образом у нас оказались два пленных и еще одна БМП", – рассказали бойцы.

Фото
В подвалах жилых домов россияне хранили снаряды. Фото предоставили бойцы 49-го стрелкового батальона

По их словам, российские солдаты в Изюме занимались мародерством, запугивали людей и использовали их жилье для хранения боеприпасов.

"По всему Изюму мы увидели множество оставленных боекомплектов к танкам и артиллерии. Причем их полно везде – в подвалах жилых пятиэтажек, в частных домах, в гаражах, в парках, в лесопосадках, просто на улицах. Повсюду разбросаны ящики со снарядами. Россияне отбирали у людей их вещи, бытовую технику. У них стиральные машины – это какой-то фетиш, наверное. Крали холодильники, микроволновки", – отметили бойцы. 

Фото предоставили бойцы 49-го стрелкового батальона
Фото предоставили бойцы 49-го стрелкового батальона

В городе совсем не было связи. Чтобы позвонить близким, жители Изюма ездили на гору Кременец к памятнику – только в этом месте можно было поймать сеть, пояснили военные.

"Телевышка в Изюме разрушена, половины нет. Снесено примерно 30 метров вышки, эту часть отбросило на здание на сотню метров. Связи не было, света и воды не было. Мы удивлялись, почему местные жители со всего города ездили к памятнику на горе. Оказывается, там единственное место, где ловит телефон", – пояснили военные.

11 сентября на полуразрушенной телебашне Константин Замана с побратимами из 49-го стрелкового батальона установили украинский флаг. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. О том, что украинские военные освобождают Изюм, в видеообращении вечером 11 сентября сказал президент Украины Владимир Зеленский.

14 сентября в освобожденный Изюм приехал Зеленский. Он встретился с военными и принял участие в церемонии поднятия украинского флага в городе.

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