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Зеленский посетил освобожденный Изюм. Фоторепортаж

Сегодня 00.17
Президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный от российских оккупантов Изюм Харьковской области, сообщила 14 сентября его пресс-служба и опубликовала фоторепортаж о поездке. Зеленский принял участие в церемонии поднятия государственного флага в городе и поблагодарил защитников, которые ведут контрнаступление и освобождают украинские территории. Также Зеленский пообщался в Изюме с представителями СМИ, отметив, что вместе с Вооруженными силами в деоккупированные населенные пункты возвращается жизнь. Российские войска были выбиты ВСУ из Изюма в ходе контрнаступления, начавшегося в первые дни сентября. 11 сентября Зеленский благодарил военнослужащих, освобождающих Изюм, на следующий день стало известно, что туда зашли сотрудники СБУ.
Теги: флаг, Изюм, Харьковская область, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, контрнаступление
 

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