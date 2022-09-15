Зеленский посетил освобожденный Изюм. Фоторепортаж
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный от российских оккупантов Изюм Харьковской области, сообщила
14 сентября его пресс-служба и опубликовала
фоторепортаж о поездке. Зеленский принял участие в церемонии поднятия государственного флага в городе и поблагодарил защитников, которые ведут контрнаступление и освобождают украинские территории. Также Зеленский пообщался в Изюме с представителями СМИ, отметив, что вместе с Вооруженными силами в деоккупированные населенные пункты возвращается жизнь
. Российские войска были выбиты ВСУ из Изюма в ходе контрнаступления, начавшегося в первые дни сентября. 11 сентября Зеленский благодарил военнослужащих, освобождающих Изюм, на следующий день стало известно, что туда зашли сотрудники СБУ
.