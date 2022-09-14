Украина вернется в Крым, а в месте с ней – полноценная жизнь – Зеленский

"Мы должны посылать сигналы нашим людям, которые пока что, к сожалению, находятся в оккупации. И мой сигнал людям в Крыму: мы знаем, что это наши люди, и это ужасная трагедия – что они в оккупации более восьми лет. Мы туда вернемся. Я не знаю, когда именно. Но у нас есть планы, и мы вернемся туда, потому что это наша земля и наши люди", – сказал он.
Зеленский считает, что после деоккупации Крыма жители полуострова увидят ложь российской пропаганды.
"Потому что мы знаем, что правда на нашей стороне", – подчеркнул он.
Президент, говоря о деоккупации территорий, вспомнил, как реагировали жители городов и сел Харьковской области, когда туда заходили украинские войска.
"Это очень чувственный момент. Это значит, что вместе с Вооруженными силами Украины возвращается жизнь", – добавил он.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории Украины. На следующий день он добавил: стабилизационные меры уже провели на 4 тыс. км² освобожденной территории, еще примерно на такой же площади стабилизация продолжается.
В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр. В частности, освобождена Балаклея, украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм. 14 сентября Изюм посетил Зеленский – при его участии там подняли флаг Украины.