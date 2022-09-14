Украина вернется в Крым, а в месте с ней – полноценная жизнь – Зеленский

Зеленский: Мы вернемся в Крым. Я не знаю, когда именно. Но у нас есть планы, и мы вернемся туда, потому что это наша земля и наши люди Фото: president.gov.ua

"Мы должны посылать сигналы нашим людям, которые пока что, к сожалению, находятся в оккупации. И мой сигнал людям в Крыму: мы знаем, что это наши люди, и это ужасная трагедия – что они в оккупации более восьми лет. Мы туда вернемся. Я не знаю, когда именно. Но у нас есть планы, и мы вернемся туда, потому что это наша земля и наши люди", – сказал он.

Зеленский считает, что после деоккупации Крыма жители полуострова увидят ложь российской пропаганды.

"Потому что мы знаем, что правда на нашей стороне", – подчеркнул он.

Президент, говоря о деоккупации территорий, вспомнил, как реагировали жители городов и сел Харьковской области, когда туда заходили украинские войска.

"Это очень чувственный момент. Это значит, что вместе с Вооруженными силами Украины возвращается жизнь", – добавил он.