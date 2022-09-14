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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина вернется в Крым, а в месте с ней – полноценная жизнь – Зеленский

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Зеленский: Мы вернемся в Крым. Я не знаю, когда именно. Но у нас есть планы, и мы вернемся туда, потому что это наша земля и наши люди
Зеленский: Мы вернемся в Крым. Я не знаю, когда именно. Но у нас есть планы, и мы вернемся туда, потому что это наша земля и наши люди
Фото: president.gov.ua

Жители всех временно оккупированных территорий Украины, в том числе Крыма, должны знать, что Украина туда обязательно вернется, а вместе с ней вернется полноценная жизнь. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, общаясь с журналистами во время рабочей поездки в деоккупированный Изюм Харьковской области, информирует пресс-служба главы государства.

"Мы должны посылать сигналы нашим людям, которые пока что, к сожалению, находятся в оккупации. И мой сигнал людям в Крыму: мы знаем, что это наши люди, и это ужасная трагедия – что они в оккупации более восьми лет. Мы туда вернемся. Я не знаю, когда именно. Но у нас есть планы, и мы вернемся туда, потому что это наша земля и наши люди", – сказал он.

Зеленский считает, что после деоккупации Крыма жители полуострова увидят ложь российской пропаганды. 

"Потому что мы знаем, что правда на нашей стороне", – подчеркнул он. 

Президент, говоря о деоккупации территорий, вспомнил, как реагировали жители городов и сел Харьковской области, когда туда заходили украинские войска.

"Это очень чувственный момент. Это значит, что вместе с Вооруженными силами Украины возвращается жизнь", – добавил он.

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории Украины. На следующий день он добавил: стабилизационные меры уже провели на 4 тыс. км² освобожденной территории, еще примерно на такой же площади стабилизация продолжается

В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр. В частности, освобождена Балаклея, украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм. 14 сентября Изюм посетил Зеленский – при его участии там подняли флаг Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, Изюм, Харьковская область, Владимир Зеленский, война России против Украины, население, деоккупация, контрнаступление
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