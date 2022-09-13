В Крыму закрыли на проверку ресторан, где на свадьбе включили "Червону калину"

Ресторан "Арпат" в Бахчисарае закрыли после того, как в нем прозвучала "Червона калина" Фото: yandex.ru

"Мэр" Бахчисарая Арсен Аблаев в комментарии журналистам заявил, что "соответствующими службами, в том числе администрацией, собирается информация, проводятся проверки".

"Главой администрации города принято решение о прекращении деятельности данного заведения до окончательного разбирательства, после чего будут приняты решения. Службы дадут оценку данной ситуации, как и в отношении хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность, так и в отношении всех лиц, принимавших участие в данном мероприятии", – сказал он.

11 сентября в соцсетях распространили видео со свадьбы в ресторане в Бахчисарае, состоявшейся 10 сентября, на котором видно, как гости подпевают украинской песне "Червона калина".

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов 12 сентября заявил, что в информационном пространстве появляются видео с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют проукраинские лозунги, "распевают националистические песни". Подобное поведение он назвал "предательством" и заявил, что всем соратникам Украины следует уехать из Крыма, пригрозив им ответственностью.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.