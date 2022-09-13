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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Крыму закрыли на проверку ресторан, где на свадьбе включили "Червону калину"

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Ресторан "Арпат" в Бахчисарае закрыли после того, как в нем прозвучала "Червона калина"
Ресторан "Арпат" в Бахчисарае закрыли после того, как в нем прозвучала "Червона калина"
Фото: yandex.ru

В городе Бахчисарай во временно оккупированном Крыму местные "власти" закрыли для проверки ресторан "Арпат", где накануне во время свадьбы прозвучала украинская песня "Ой, у лузі червона калина". Об этом 13 сентября сообщил в заблокированной в Украине соцсети "ВКонтакте" местный телеканал "Миллет".

"Мэр" Бахчисарая Арсен Аблаев в комментарии журналистам заявил, что "соответствующими службами, в том числе администрацией, собирается информация, проводятся проверки".

"Главой администрации города принято решение о прекращении деятельности данного заведения до окончательного разбирательства, после чего будут приняты решения. Службы дадут оценку данной ситуации, как и в отношении хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность, так и в отношении всех лиц, принимавших участие в данном мероприятии", – сказал он.

11 сентября в соцсетях распространили видео со свадьбы в ресторане в Бахчисарае, состоявшейся 10 сентября, на котором видно, как гости подпевают украинской песне "Червона калина".

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов 12 сентября заявил, что в информационном пространстве появляются видео с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют проукраинские лозунги, "распевают националистические песни". Подобное поведение он назвал "предательством" и заявил, что всем соратникам Украины следует уехать из Крыма, пригрозив им ответственностью.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.

Контекст:

"Ой, у лузі червона калина" – украинская песня, написанная в начале 1914 года Степаном Чарнецким по мотивам последнего куплета казацкой песни XVII века "Розлилися круті бережки". После начала Первой мировой войны песня, вероятно, была дополнена Григорием Трухом. Исполнялась сечевыми стрельцами, впоследствии обрела широкую популярность среди бойцов Украинской повстанческой армии (УПА).

Песня стала одним из символов сопротивления Украины российской агрессии после того, как ее спел во время патрулирования Софийской площади в Киеве боец теробороны, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк и выложил видео в соцсети. Исполнение Хлывнюка стало базой для множества ремиксов и вдохновило на выпуск первой за почти 30 лет новой песни группу Pink Floyd.

Теги: Россия, Крым, Украина, Сергей Аксенов, оккупация, Бумбокс, Бахчисарай, аннексия, видео, ресторан, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, украинец, Андрей Хлывнюк, проверки, песня, российские оккупанты
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