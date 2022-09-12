В Крыму усилились проукраинские настроения. Оккупационные власти угрожают наказывать за это

Аксенов заявил о наказании за проукраинские лозунги на публичных мероприятиях в Крыму Фото: Аксёнов Z 82 / Telegram

По его словам, в информационном пространстве появляются видео с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют проукраинские лозунги, распевают националистические песни.

"Считаю, что и организаторов, и участников подобных увеселений надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства", – заявил он.

Подобное поведение он назвал "предательством" и заявил, что всем соратникам Украины следует уехать из Крыма.