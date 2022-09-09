"Верьте в ВСУ и ждите освобождения". В Крыму по росТВ показали ролик с обращением Зеленского. Видео

"Я верю, что украинский флаг и свободная жизнь снова вернутся в Крым. Мы освободим всю нашу землю и наших людей. ВСУ, наша разведка и специальные службы уже делают шаги именно для этого, и эти шаги можно услышать, и все видят – оккупанты уже начали бежать из Крыма. Это правильный выбор для всех, для всех них. Мы вернем свободу Крыма, всем нашим людям в Крыму и обязательно сделаем Крым одним из самых лучших, комфортных мест в Европе. Крым этого заслуживает", – говорит он. Это видео – фрагмент обращения президента от 4 сентября.

В ролике видно, что обращение транслировалось, в частности, на "Первом канале", "Россия 1" НТВ, РЕН ТВ.

После обращения включили трек Qatoshi и Чико "Допоможе ЗСУ".

Перед выступлением Зеленского несколько секунд транслировалось информационное сообщение – жителей Крыма на украинском языке призывали держаться подальше от российских военных объектов, "верить в ВСУ и ждать освобождения".

Это не первый случай взлома российского телевидения в Крыму. Так, 1 сентября благодаря "непревзойденной работе украинских хакеров" крымчанам показали обращение Зеленского – поздравление с началом учебного года.