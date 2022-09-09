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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Верьте в ВСУ и ждите освобождения". В Крыму по росТВ показали ролик с обращением Зеленского. Видео

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Крымчанам показали фрагмент одного из вечерних обращений Зеленского
Крымчанам показали фрагмент одного из вечерних обращений Зеленского
Фото: president.gov.ua

9 сентября в оккупированном Россией Крыму на российских телеканалах запустили трансляцию обращения президента Украины Владимира Зеленского. Видео опубликовали в верифицированном Telegram-канале Ukraine NOW.

"Я верю, что украинский флаг и свободная жизнь снова вернутся в Крым. Мы освободим всю нашу землю и наших людей. ВСУ, наша разведка и специальные службы уже делают шаги именно для этого, и эти шаги можно услышать, и все видят – оккупанты уже начали бежать из Крыма. Это правильный выбор для всех, для всех них. Мы вернем свободу Крыма, всем нашим людям в Крыму и обязательно сделаем Крым одним из самых лучших, комфортных мест в Европе. Крым этого заслуживает", – говорит он. Это видео – фрагмент обращения президента от 4 сентября. 

В ролике видно, что обращение транслировалось, в частности, на "Первом канале", "Россия 1" НТВ, РЕН ТВ. 

После обращения включили трек Qatoshi и Чико "Допоможе ЗСУ".

Перед выступлением Зеленского несколько секунд транслировалось информационное сообщение – жителей Крыма на украинском языке призывали держаться подальше от российских военных объектов, "верить в ВСУ и ждать освобождения". 

Это не первый случай взлома российского телевидения в Крыму. Так, 1 сентября благодаря "непревзойденной работе украинских хакеров" крымчанам показали обращение Зеленского – поздравление с началом учебного года. 

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, телевидение, Крым, хакеры, Владимир Зеленский, Ukraine NOW, обращение
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