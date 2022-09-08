Украина сообщила о подозрении капитанам двух российских судов, вывозивших краденое украинское зерно из Крыма

"По данным следствия, капитаны судов "Матрос Кошка" и "Амур-2501" под флагом РФ осуществили шесть незаконных входов и выходов из закрытого Севастопольского морского торгового порта. Подозреваемые обеспечивали загрузку судов зерном, которое представители страны-агрессора незаконно вывезли с временно оккупированных территорий Украины, и перевозку его в третьи страны", — говорится в сообщении.

Офис генпрокурора уточняет, что, "осознавая противоправность своих действий, капитаны периодически выключали автоматическую идентификационную систему и вносили в нее фиктивные сведения о курсе судов", чтобы создать видимость, будто они следуют в российские порты, а не в закрытые морские порты оккупированного Крыма.

Подозреваемым инкриминируется нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию полуострова Крым и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины).