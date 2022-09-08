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"Это никого не удивляет". Зеленский назвал лживым заявление Путина об экспорте практически всего украинского зерна в ЕС

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Путин заявил, что хочет изменить условия "зернового соглашения"
Путин заявил, что хочет изменить условия "зернового соглашения"
Фото: EPA

Украинское продовольствие с начала реализации зерновой инициативы было экспортировано на три континента – в Африку, Азию и Европу.

Об этом 7 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент.

7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.

"Сегодня в России прозвучало очередное откровенно лживое заявление, что якобы абсолютное большинство украинского зерна экспортируется именно в европейские страны. Что ж, правдивые слова уже давно в России на официальном уровне не звучат, и это никого не удивляет, – отреагировал Зеленский. – К концу этого месяца из наших морских портов может быть экспортирован объем не менее 3 млн тонн агропродукции. И значительная часть – именно для самых бедных и нуждающихся стран".

В частности, продолжил президент Украины, доставлен первый груз в Эфиопию.

"Маршрут был непрост: сначала – морем, потом – грузовиками. Но сотни тысяч эфиопов реально спасены от голода. Возможно, Россию это не устраивает и она не хочет этого замечать. Однако миру именно это нужно… В отличие от России, мы не делаем расистского разделения мира на тех, кто заслуживает безопасности и кто якобы не заслуживает, тех, кто заслуживает жить без голода, и на тех, кто якобы не заслуживает. Мы поддерживаем всех людей, все страны", – подчеркнул Зеленский.

Украина "была, есть и будет гарантом мировой продовольственной безопасности", резюмировал президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1061003214576863/

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

30 августа в Мининфраструктуры Украины сообщили, что по "зерновому коридору" из украинских портов вышло уже 61 судно. На их борту было около 1,5 млн тонн агропродукции.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, ООН, Африка, экспорт, голод, Владимир Зеленский, Эфиопия, Европа, президент, безопасность, Евросоюз, судоходство, соглашение, обращение, ЕС, зерно
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