Украина может вернуть Крым в 2023 году – американский генерал Ходжес

Он подчеркнул, что сейчас Россия контролирует менее 20% территории Украины и ее способность проводить дальнейшие наступательные операции "практически исчерпана".

Генерал добавил, что российская армия, которую до войны с Украиной многие называли "второй армией мира", на самом деле оказалась "второй армией в Украине".

Ходжес призвал западных партнеров Украины предоставить Киеву материальную и моральную поддержку, которая будет необходима для достижения полной военной победы над Россией, ее он считает реальной. По его мнению, Запад должен сделать заявление о том, что хочет победы Украины и хочет, чтобы она вернула все территории, захваченные РФ.

Ходжес уверен, что в Вашингтоне полностью осознают потребности Украины, хотя этот вопрос не проговаривается публично, чтобы не дать врагу понимания, в чем Украина испытывает потребность и где ее слабые места. Но форму отчетности администрации президента США Джо Байдена о военной помощи Украине он хотел бы видеть другой.

"Когда администрация говорит: "Мы доставили 2 миллиона таких, 10 тысяч таких на X млрд", эти цифры абсолютно не имеют значения. Единственное число, которое имеет значение, – это процент потребности. Вместо этого я хотел бы услышать, что мы поставили 80% того, что необходимо Украине, чтобы победить Россию и вернуть свою территорию, и мы работаем над остальными 20%", – заключил Ходжес.