Украина может вернуть Крым в 2023 году – американский генерал Ходжес

Он подчеркнул, что сейчас Россия контролирует менее 20% территории Украины и ее способность проводить дальнейшие наступательные операции "практически исчерпана".
Генерал добавил, что российская армия, которую до войны с Украиной многие называли "второй армией мира", на самом деле оказалась "второй армией в Украине".
Ходжес призвал западных партнеров Украины предоставить Киеву материальную и моральную поддержку, которая будет необходима для достижения полной военной победы над Россией, ее он считает реальной. По его мнению, Запад должен сделать заявление о том, что хочет победы Украины и хочет, чтобы она вернула все территории, захваченные РФ.
Ходжес уверен, что в Вашингтоне полностью осознают потребности Украины, хотя этот вопрос не проговаривается публично, чтобы не дать врагу понимания, в чем Украина испытывает потребность и где ее слабые места. Но форму отчетности администрации президента США Джо Байдена о военной помощи Украине он хотел бы видеть другой.
"Когда администрация говорит: "Мы доставили 2 миллиона таких, 10 тысяч таких на X млрд", эти цифры абсолютно не имеют значения. Единственное число, которое имеет значение, – это процент потребности. Вместо этого я хотел бы услышать, что мы поставили 80% того, что необходимо Украине, чтобы победить Россию и вернуть свою территорию, и мы работаем над остальными 20%", – заключил Ходжес.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из оккупированного Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.