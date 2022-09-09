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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина может вернуть Крым в 2023 году – американский генерал Ходжес

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Война России против Украины может закончиться прямой военной победой Киева, допускает Ходжес
Война России против Украины может закончиться прямой военной победой Киева, допускает Ходжес
Фото: EPA

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что Украина может восстановить полный суверенитет, включая возвращение временно оккупированного Крыма, в течение года. Об этом он заявил 9 сентября в комментарии журналу Newsweek.

Он подчеркнул, что сейчас Россия контролирует менее 20% территории Украины и ее способность проводить дальнейшие наступательные операции "практически исчерпана".

Генерал добавил, что российская армия, которую до войны с Украиной многие называли "второй армией мира", на самом деле оказалась "второй армией в Украине".

Ходжес призвал западных партнеров Украины предоставить Киеву материальную и моральную поддержку, которая будет необходима для достижения полной военной победы над Россией, ее он считает реальной. По его мнению, Запад должен сделать заявление о том, что хочет победы Украины и хочет, чтобы она вернула все территории, захваченные РФ.

Ходжес уверен, что в Вашингтоне полностью осознают потребности Украины, хотя этот вопрос не проговаривается публично, чтобы не дать врагу понимания, в чем Украина испытывает потребность и где ее слабые места. Но форму отчетности администрации президента США Джо Байдена о военной помощи Украине он хотел бы видеть другой.

"Когда администрация говорит: "Мы доставили 2 миллиона таких, 10 тысяч таких на X млрд", эти цифры абсолютно не имеют значения. Единственное число, которое имеет значение, – это процент потребности. Вместо этого я хотел бы услышать, что мы поставили 80% того, что необходимо Украине, чтобы победить Россию и вернуть свою территорию, и мы работаем над остальными 20%", – заключил Ходжес.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из оккупированного Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

Теги: Россия, США, Крым, Украина, Джо Байден, Пентагон, военная техника, военная помощь, помощь, вторжение, Бен Ходжес, ВСУ, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, суверенитет, российские оккупанты, деоккупация
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