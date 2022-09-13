Россияне начали срочно эвакуировать свои семьи из оккупированного Крыма и с юга Украины – ГУР

Оккупанты экстренно эвакуируют свои семьи с крымского полуострова и юга Украины Фото: ЕРА

"Несмотря на заверения населения в безопасности пребывания на полуострове, представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры некоторых воинских частей втайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников с полуострова" – отметили в разведке.

В ГУР МО отметили, что оккупанты запретили заключать соглашения по купле-продаже жилья, а также установили ограничения на передвижение по Крымскому мосту и всячески пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступательных действиях Вооруженных сил Украины.