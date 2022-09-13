Россияне начали срочно эвакуировать свои семьи из оккупированного Крыма и с юга Украины – ГУР

"Несмотря на заверения населения в безопасности пребывания на полуострове, представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры некоторых воинских частей втайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников с полуострова" – отметили в разведке.
В ГУР МО отметили, что оккупанты запретили заключать соглашения по купле-продаже жилья, а также установили ограничения на передвижение по Крымскому мосту и всячески пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступательных действиях Вооруженных сил Украины.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на южном направлении.
9 августа в Крыму, на военном аэродроме Саки в Новофедоровке, произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.
Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно. 16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.