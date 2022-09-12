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ЕС не признает результаты российских выборов в аннексированном Крыму

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В Евросоюзе объявили, что не признают итоги местных выборов в Крыму
В Евросоюзе объявили, что не признают итоги местных выборов в Крыму
Фото: EPA

Евросоюз не признает проведение местных российских выборов 9–11 сентября и их результаты в незаконно аннексированном Крыму. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейской службы внешних дел 12 сентября.

"ЕС не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией, что является нарушением международного права. Крым – это Украина. Поэтому никто из "избранных" на незаконно аннексированном Крымском полуострове в ходе этих выборов, претендующий на "представление" населения Крыма и Севастополя, не имеет никакой легитимности и не будет признан представителями этих территорий", – говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах международно признанных границ.

Также Евросоюз потребовал от России прекратить необоснованную военную агрессию против Украины и вывести всех своих военных и технику со всей территории Украины, включая оккупированные территории.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.

В России 11 сентября завершилось трехдневное голосование на местных выборах разных уровней.

По данным Центральной избирательной комиссии РФ, на выборах лидируют представители правящей партии "Единая Россия".

Теги: Россия, Крым, выборы, аннексия, Европейский союз, война России против Украины, Евросоюз
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