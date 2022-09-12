ЕС не признает результаты российских выборов в аннексированном Крыму

В Евросоюзе объявили, что не признают итоги местных выборов в Крыму Фото: EPA

"ЕС не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией, что является нарушением международного права. Крым – это Украина. Поэтому никто из "избранных" на незаконно аннексированном Крымском полуострове в ходе этих выборов, претендующий на "представление" населения Крыма и Севастополя, не имеет никакой легитимности и не будет признан представителями этих территорий", – говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах международно признанных границ.

Также Евросоюз потребовал от России прекратить необоснованную военную агрессию против Украины и вывести всех своих военных и технику со всей территории Украины, включая оккупированные территории.