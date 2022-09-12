Евросоюз намерен избавиться от российской энергозависимости за шесть-семь месяцев — фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии сказала, что уже сейчас Норвегия поставляет гораздо больше газа в ЕС, чем Россия Фото: ЕРА

Она назвала "абсолютной необходимостью" избавление Европы от российской энергозависимости. Для этого ЕС планирует проведение диверсификации путей снабжения и массированные инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии, отметила фон дер Ляйен.

"Я глубоко убеждена, что мы победим и что мы сильнее. Уже сейчас Норвегия поставляет гораздо больше газа в Европейский союз, чем Россия. В начале войны из всего импортируемого газа 40% приходилось на российский газ. Это длилось много лет. Сегодня только 9% – это российский газ, и это показывает, что через шесть-семь месяцев – уже этого достигаем – мы полностью избавимся от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов", – сказала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз полностью остановил импорт российского угля, уменьшает импорт нефти из России и диверсифицирует пути поставки газа, чтобы уверенно пройти следующую зиму.

7 сентября фон дер Ляйен заявила на брифинге, что Еврокомиссия планирует предложить ввести предельную цену на российский газ.