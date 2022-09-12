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Евросоюз намерен избавиться от российской энергозависимости за шесть-семь месяцев — фон дер Ляйен

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Глава Еврокомиссии сказала, что уже сейчас Норвегия поставляет гораздо больше газа в ЕС, чем Россия
Глава Еврокомиссии сказала, что уже сейчас Норвегия поставляет гораздо больше газа в ЕС, чем Россия
Фото: ЕРА

В ответ на энергетический шантаж России Европейский союз (ЕС) планирует в течение шести-семи месяцев избавиться от зависимости от российских ископаемых ресурсов. Об этом 8 сентября на пресс-конференции, опубликованной на портале ЕС, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она назвала "абсолютной необходимостью" избавление Европы от российской энергозависимости. Для этого ЕС планирует проведение диверсификации путей снабжения и массированные инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии, отметила фон дер Ляйен.

"Я глубоко убеждена, что мы победим и что мы сильнее. Уже сейчас Норвегия поставляет гораздо больше газа в Европейский союз, чем Россия. В начале войны из всего импортируемого газа 40% приходилось на российский газ. Это длилось много лет. Сегодня только 9% – это российский газ, и это показывает, что через шесть-семь месяцев – уже этого достигаем – мы полностью избавимся от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов", – сказала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз полностью остановил импорт российского угля, уменьшает импорт нефти из России и диверсифицирует пути поставки газа, чтобы уверенно пройти следующую зиму.

7 сентября фон дер Ляйен заявила на брифинге, что Еврокомиссия планирует предложить ввести предельную цену на российский газ.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину 24 февраля страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия".

5 сентября газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия подготовила два возможных варианта ограничения цен на газ из России. Согласно проекту, рассматривается возможность ограничить цену на весь импорт из РФ или для определенных стран (в зависимости от степени их энергетической независимости).

Теги: Россия, газ, санкции, Еврокомиссия, война, вторжение, независимость, Европейский союз, шантаж, Урсула фон дер Ляйен, Европа, Евросоюз, российский газ, брифинг, энергия, ЕС, зависимость
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