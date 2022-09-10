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"Все спешат найти решение". В ЕС срочно ищут альтернативы, чтобы не ограничивать цену на российский газ

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По мнению чиновников ЕС, предложение по ограничению цен на газ из РФ вызывает большие разногласия
По мнению чиновников ЕС, предложение по ограничению цен на газ из РФ вызывает большие разногласия
Фото: ЕРА

Министры финансов стран Европейского союза на встрече в Праге (Чехия) 9 сентября поручили Еврокомиссии разработать меры по борьбе с энергетическим кризисом, не предусматривающие установку "потолка" цен на топливо из России. Об этом сообщает Reuters.

Министр энергетики Швеции Хашаяр Фарманбар в комментарии агентству отметил, что на фоне "заоблачных цен" и накануне зимы "все спешат найти решение". Однако, по мнению министров, предложения по ограничению цен на российский газ вызывают большие разногласия.

Вместо этого предполагается установить "более широкие пределы" цен на газ, хотя известно, что Еврокомиссия не одобряет такой подход, говорится в сообщении. Также, по данным агентства, Брюссель должен в течение нескольких дней подготовить предложения по ограничению доходов негазовых производителей энергии. 

План предполагает, что правительства будут изымать избыточные доходы от ветряных, атомных и угольных электростанций, которые в настоящее время могут продавать свою энергию по рекордным ценам, и использовать деньги для дотаций потребителям.

О том, что "взять часть этой прибыли и вернуть ее в домохозяйства имеет смысл", заявил  Reuters министр окружающей среды Ирландии Имон Райан.

Свои предложения саммит минфинов планирует обнародовать 13 сентября. Министры энергетики могут провести еще одно экстренное совещание в конце этого месяца, чтобы обсудить и утвердить окончательные планы, заявил министр промышленности Чехии Йозеф Сикела.

Контекст:

Президент Владимир Путин заявил, что Москва прекратит все поставки в Европу, если будет введен предел цен на российский газ. По его словам, импорт топлива регулируется заключенными контрактами, а "ничего навязанного" РФ делать не будет. "Есть контрактные обязательства. Или будут приниматься какие-то политические решения, противоречащие контрактам? Мы их просто выполнять не будем", – сказал он.

О том, что Европейская комиссия планирует ввести граничную цену на газ из РФ, 7 сентября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Теги: Чехия, газ, Еврокомиссия, Министерство финансов, Прага, ограничения, Евросоюз, цена на газ
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