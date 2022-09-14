"Суд" в Крыму наказал гостей свадьбы, на которой звучала песня "Ой, у лузі червона калина"

"Бахчисарайский районный суд" привлек к ответственности шестерых участников свадьбы, на которой звучали украинские песни Фото: depositphotos.com

11 сентября в соцсетях распространили видео со свадьбы в ресторане в Бахчисарае, состоявшейся 10 сентября, на котором видно, как гости подпевают украинской песне "Ой, у лузі червона калина". На это сразу же отреагировали оккупационные "власти" полуострова.

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов 12 сентября заявил, что в информационном пространстве появляются видео с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют проукраинские лозунги, "распевают националистические песни". Подобное поведение он назвал "предательством" и заявил, что всем соратникам Украины следует уехать из Крыма, пригрозив им ответственностью.

Бахчисарайский ресторан, где на свадьбе заказывали украинские песни, закрыли на время проверки.

14 сентября стало известно, что суд назначил гостям свадьбы наказание в виде штрафов в 50 тыс. руб. (31 тыс. грн), а также от пяти до 15 суток административного ареста, сообщает "Крыминформ".