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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Суд" в Крыму наказал гостей свадьбы, на которой звучала песня "Ой, у лузі червона калина"

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"Бахчисарайский районный суд" привлек к ответственности шестерых участников свадьбы, на которой звучали украинские песни
"Бахчисарайский районный суд" привлек к ответственности шестерых участников свадьбы, на которой звучали украинские песни
Фото: depositphotos.com

"Бахчисарайский районный суд" привлек к ответственности шестерых участников свадьбы, на которой звучали украинские песни, в частности "Ой, у лузі червона калина". Об этом 14 сентября сообщает Telegram-канал информационного агентства "Крыминформ".

11 сентября в соцсетях распространили видео со свадьбы в ресторане в Бахчисарае, состоявшейся 10 сентября, на котором видно, как гости подпевают украинской песне "Ой, у лузі червона калина". На это сразу же отреагировали оккупационные "власти" полуострова.

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов 12 сентября заявил, что в информационном пространстве появляются видео с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют проукраинские лозунги, "распевают националистические песни". Подобное поведение он назвал "предательством" и заявил, что всем соратникам Украины следует уехать из Крыма, пригрозив им ответственностью.

Бахчисарайский ресторан, где на свадьбе заказывали украинские песни, закрыли на время проверки.

14 сентября стало известно, что суд назначил гостям свадьбы наказание в виде штрафов в 50 тыс. руб. (31 тыс. грн), а также от пяти до 15 суток административного ареста, сообщает "Крыминформ".

Контекст:

"Ой, у лузі червона калина" – украинская песня, написанная в начале 1914 года Степаном Чарнецким по мотивам последнего куплета казацкой песни XVII века "Розлилися круті бережки". После начала Первой мировой войны песня, вероятно, была дополнена Григорием Трухом. Исполнялась сечевыми стрельцами, впоследствии обрела широкую популярность среди бойцов Украинской повстанческой армии (УПА).

Песня стала одним из символов сопротивления Украины российской агрессии после того, как ее спел во время патрулирования Софийской площади в Киеве боец теробороны, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк и выложил видео в соцсети. Исполнение Хлывнюка стало базой для множества ремиксов и вдохновило на выпуск первой за почти 30 лет новой песни группы Pink Floyd.

Теги: Россия, Крым, Украина, Сергей Аксенов, оккупация, Бумбокс, Бахчисарай, свадьба, ресторан, соцсети, Андрей Хлывнюк, песня, калина
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