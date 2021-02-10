"Українське радіо" восстанавливает вещание на оккупированных территориях – Минкульт Украины

Первый канал "Українського радіо" возобновил вещание в средневолновом диапазоне, в том числе на оккупированный Россией Крым, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Українське радіо" восстанавливает вещание на оккупированных территориях страны. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

"С 1 февраля 2021 года первый канал "Українського радіо" возобновил вещание в средневолновом диапазоне, в том числе на оккупированную территорию Крыма. Это стало возможным благодаря тому, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины получила в 2021 году полное финансирование", – говорится в сообщении.

Средневолновой передатчик "Українського радіо" в селе Луч Николаевской области мощностью 500 кВт покрывает большую часть территории Украины (днем – 60% территории, включая оккупированные территории, с вечера до утра – всю территорию Украины).

"Українське радіо" – самое популярное разговорное радио и самая большая FM-сеть Украины, которая охватывает более 180 FM-частот", – уточнили в министерстве.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2019 году правозащитники сообщали, что сигнал семи украинских радиостанций полностью или частично заглушают сигналом российских станций в 20 населенных пунктах на севере Крыма.