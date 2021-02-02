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Журналист Казарин лишился российского гражданства, которое получил после оккупации Крыма

Украинский журналист Павел Казарин сообщил, что российский МИД "вычеркнул его из списка российских граждан".

Казарин пытался избавиться от российского гражданства, по его словам, с лета 2018 года
Казарин пытался избавиться от российского гражданства, по его словам, с лета 2018 года
Фото: Павел Казарин / Facebook

Украинский журналист, уроженец Крыма Павел Казарин сообщил, что вышел из гражданства России. Об этом он написал в Facebook.

"После долгих раздумий российский МИД вычеркнул меня из списка российских граждан", – написал Казарин.

В документе посольства России в Украине, который обнародовал журналист, указано, что выход из российского гражданства разрешили 18 января.

Летом 2020 года Казарин подтвердил, что имеет российский паспорт, от которого, по его словам, не мог официально избавиться уже более двух лет. Документ он получил в 2014 году, сразу после оккупации Крыма, поскольку хотел там остаться. Позже в том же году журналист переехал в Киев и решил избавиться от российского гражданства.

"На тот момент я воспринимал получение российских документов как возможность и дальше продолжать жить на полуострове. Тогда я работал в Москве, но после начала аннексии планировал уволиться и вернуться в Крым, где жили мои родители. Казалось, что получение российских документов облегчит этот процесс. Повторюсь, это была ошибка: российские документы мне так и не пригодились" – объяснял журналист в комментарии "Крым.Реалии".

По его словам, он два года, с лета 2018-го, только собирал справки для выхода из российского гражданства.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

По данным Znak.com, большинство жителей Крыма сохранили оба паспорта, при этом получать российский паспорт, по официальным данным, отказались 3 тыс. человек.

В МИД Украины подчеркнули, что принудительная паспортизация в оккупированном Крыму является элементом репрессивной политики России, и крымчан – граждан Украины не будут лишать украинского паспорта за принудительно навязанный российский.

В 2020 году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы. С начала 2016 года до мая 2020 российское гражданство получили 676,8 тыс. украинцев, они составляют 46,6% от общего числа получателей российских паспортов. 

По данным МВД РФ, Россия в 2020 году предоставила свое гражданство более чем 400 тысячам украинцев.

Теги: Крым, паспорт, гражданство, МВД РФ, Павел Казарин
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