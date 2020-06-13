Если ты умный, порядочный мужик, отдающий отчет, что кусок страны, где ты жил, оттяпала другая страна, ты никогда не побежишь в дни аннексии подавать заявление о приеме в гражданство

Нет, нет, нет. Это я не могу принять. Второй день думаю. Не могу принять и не могу смолчать. Не понимаю. Если ты умный взрослый порядочный мужик, отдающий себе отчет, что случилось, что кусок страны, где ты жил, оттяпала другая страна, и ты этому не то что не рад, как рады многие твои земляки, ты возмущен, потрясен, разгневан и прочее, ты никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах не побежишь в этот же месяц (в эти же дни захвата, аннексии!), ты никогда не побежишь в "оккупационные органы" подавать заявление, что возьмите меня в свое гражданство. Даже если ты хочешь остаться жить на этой территории.

Это может случиться потом, под давлением обстоятельств. Этого может не случиться вообще, как не случилось с жителем Крыма [Олегом] Сенцовым, которого арестовали и только потом силой всучили ему российское гражданство. Там же условия были такие. Гражданином РФ становится каждый житель аннексированной территории, который не написал заявление об отказе от росгражданства. Сенцов не успел написать такое. И его включили автоматом.

Но если ты сделал с точностью наоборот, так спешил стать гражданином РФ, что не стал ждать автоматики и первым побежал писать заявление: "Дайте паспорт", ты потом каждую свою заметку должен начинать со слов: "Я первым побежал получать российский паспорт. Но!.." И дальше по всему своему, конечно, правильному, умному тексту про российскую агрессию и захваченный Крым.

Только так.

Но так не было.

А был еще один российский паспорт, заграничный, который ты поехал в Москву получать в июле [2014 года], потом были пять лет заметок про "захваченный Крым" без преамбулы, что "я был первым, который побежал к захватчикам", потом был блогер, который считается пророссийским и который взял и выложил все твои заявления в росорганы, и потом были твои разъяснения, что все так, но ты просился в граждане РФ, когда еще не было Сенцова и Boeing, а потом у тебя открылись глаза и ты уехал в Киев. Но в это разъяснение никак не укладывалось то, что российский загранпаспорт ты поехал получать, когда уже были и Сенцов, и Boeing, и уж тем более никуда и никак не укладывалась та черепашья скорость, с которой в твой мозг пришло понимание: надо бы отказаться от росгражданства. Чего-то с этим гражданством не так, не в кассу.

Только через пять лет, судя по тому, как ты это теперь честно описываешь (ну да, нечестно нельзя, иначе опишет хорошо информированный блогер), только через пять лет ты начинаешь собирать справки, которые нужны для выхода из росгражданства, и только в текущем году ты наконец подаешь это заявление и теперь ждешь, когда закончатся все карантины и этот агрессор выпустит тебя на свободу от твоих к нему обращений.

И тут надо только снять шляпу перед твоими друзьями, популярными украинскими блогерами, которые любого другого в такой ситуации размазали бы по асфальту, но ты им свой, тебя жалеют и суют своей аудитории в качестве кости вместо тебя пророссийского блогера, который – вот же тварь! – наехал на настоящего патриота.

Ты патриот, Мишка! (Сильно перефразируя известную песню.) Но вот эту преамбулу: "Я первым побежал подавать заявление" – лично я теперь буду мысленно ставить перед каждой твоей заметкой, раз ты сам не захотел этого делать. Я не так великодушна, как твои замечательные друзья.

Источник: Елена Рыковцева / Facebook