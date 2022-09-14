Главред "The Village Украина" опубликовал рапорты россиян, которые отказываются воевать "по причине моральной усталости"

В распоряжении Баштового оказались рапорты командира взвода, его заместителей и командиров отделений из поселка Калинец Московской области, воевавших в Изюме. Они "резко захотели домой 30 августа", иронизирует Баштовой.



"Прошу вас уволить меня [...] из рядов Вооруженных сил РФ из-за отказа от участия в СВО [специальной военной операции] на территории Украины по причине ухудшения состояния здоровья и неоказания необходимой медицинской помощи", — написал в одном из рапортов военнослужащий РФ.



Остальные рапорты составлены примерно в таких же выражениях. Оккупанты жалуются на отсутствие отпуска и на "физическую и моральную усталость от СВО".



"Нашел 10 таких рапортов. Аккуратно сложены. Авторы уже упетляли", – написал Баштовой.



14 сентября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что воинские части в России вынуждены отменять отправку подразделений в Украину из-за массовых отказов личного состава участвовать в боевых действиях.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. О том, что украинские военные освобождают Изюм, в видеообращении вечером 11 сентября сказал Зеленский.

Утром 12 сентября СБУ опубликовала фото из Изюма и сообщила, что оккупанты бросают там "целые арсеналы боеприпасов".

14 сентября в присутствии президента Украины Владимира Зеленского в Изюме был поднят государственный флаг.