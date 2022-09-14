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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Главред "The Village Украина" опубликовал рапорты россиян, которые отказываются воевать "по причине моральной усталости"

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Российские военные отказывались воевать в Украине
Российские военные отказывались воевать в Украине
Фото: ЕРА

Главный редактор издания "The Village Украина" Андрей Баштовой, который в рядах Вооруженных сил Украины принимал участие в зачистке Изюма Харьковской области, 12 сентября опубликовал на своей странице в Facebook рапорты российских офицеров, которые отказываются воевать в Украине "по причине моральной усталости".

В распоряжении Баштового оказались рапорты командира взвода, его заместителей и командиров отделений из поселка Калинец Московской области, воевавших в Изюме. Они "резко захотели домой 30 августа", иронизирует Баштовой.

"Прошу вас уволить меня [...] из рядов Вооруженных сил РФ из-за отказа от участия в СВО [специальной военной операции] на территории Украины по причине ухудшения состояния здоровья и неоказания необходимой медицинской помощи", — написал в одном из рапортов военнослужащий РФ.

Остальные рапорты составлены примерно в таких же выражениях. Оккупанты жалуются на отсутствие отпуска и на "физическую и моральную усталость от СВО".

"Нашел 10 таких рапортов. Аккуратно сложены. Авторы уже упетляли", – написал Баштовой.

14 сентября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что воинские части в России вынуждены отменять отправку подразделений в Украину из-за массовых отказов личного состава участвовать в боевых действиях.

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Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. О том, что украинские военные освобождают Изюм, в видеообращении вечером 11 сентября сказал Зеленский.

Утром 12 сентября СБУ опубликовала фото из Изюма и сообщила, что оккупанты бросают там "целые арсеналы боеприпасов". 

14 сентября в присутствии президента Украины Владимира Зеленского в Изюме был поднят государственный флаг.

Теги: Россия, Украина, военные, Изюм, ВСУ, война России против Украины, контрнаступление, россияне
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