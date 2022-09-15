С начала деоккупации в Харьковской области полиция зарегистрировала 41 военное преступление

"О фактах гибели или ранения людей, обстрелов или хищения имущества, лишения свободы или совершения насильственных действий либо пыток, ограбления, незаконного завладения транспортными средствами, а также информацию о лицах, поведение которых вызывает подозрение, вы можете круглосуточно сообщать на спецлинию 102", – отметили в пресс-службе.



Там же сообщили, что в населенных пунктах продолжаются работы обследованию и разминированию. С начала деоккупации работники взрывотехнической службы Нацполиции обследовали территорию общей площадью 225 га, изъяли 1465 взрывоопасных предметов, уничтожили – 76.

Полиция призывает граждан перемещаться по населенным пунктам только проверенными дорогами. Правоохранители просят при обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов не поднимать и не перемещать их. Нужно оградить место, где находится взрывоопасный предмет, вызвать соответствующие службы и ждать их прибытия, отметили в пресс-службе.

"В населенных пунктах и за их пределами остается большое количество взрывоопасных предметов.



Неразорванные боеприпасы, мины, растяжки – все это оставил украинцам "русский мир", заявили в полиции.