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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала деоккупации в Харьковской области полиция зарегистрировала 41 военное преступление

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В населенных пунктах Харьковской области остается большое количество взрывоопасных предметов, сообщили в Нацполиции
В населенных пунктах Харьковской области остается большое количество взрывоопасных предметов, сообщили в Нацполиции
Фото: hk.npu.gov.ua

В Харьковской области на деоккупированных территориях сотрудники Национальной полиции зафиксировали уже 41 военное преступление. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

"О фактах гибели или ранения людей, обстрелов или хищения имущества, лишения свободы или совершения насильственных действий либо пыток, ограбления, незаконного завладения транспортными средствами, а также информацию о лицах, поведение которых вызывает подозрение, вы можете круглосуточно сообщать на спецлинию 102", – отметили в пресс-службе.

Там же сообщили, что в населенных пунктах продолжаются работы обследованию и разминированию. С начала деоккупации работники взрывотехнической службы Нацполиции обследовали территорию общей площадью 225 га, изъяли 1465 взрывоопасных предметов, уничтожили – 76.

Полиция призывает граждан перемещаться по населенным пунктам только проверенными дорогами. Правоохранители просят при обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов не поднимать и не перемещать их. Нужно оградить место, где находится взрывоопасный предмет, вызвать соответствующие службы и ждать их прибытия, отметили в пресс-службе.

"В населенных пунктах и за их пределами остается большое количество взрывоопасных предметов.

Неразорванные боеприпасы, мины, растяжки – все это оставил украинцам "русский мир", заявили в полиции. 

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/5419005078197412

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов, сообщила 14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Как заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, под оккупацией остается около 6% территории области.

Издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн.

Теги: Украина, Харьковская область, боеприпасы, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, мины, Нацполиция, деоккупация, военное преступление
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