Зеленский о контрнаступлении в Харьковской области: За пять дней наши войска с боями прошли 110 км, деоккупирована почти вся область

Зеленский отметил, что только что вернулся из Харьковской области.

"На сегодняшний день почти вся область деоккупирована. Это было беспрецедентное движение наших воинов – украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным. Только за первые сутки активных действий наши войска продвинулись вперед на 19 км. За пять дней с боями прошли 110 км. В общей сложности деоккупировано почти 400 населенных пунктов. 150 тыс. украинцев, которые оставались на этой территории, теперь снова чувствуют, что такое обычная безопасная, нормальная жизнь", – сказал он.

Контекст:

Зеленский 14 сентября совершил рабочий визит в Харьковскую область. Он посетил освобожденный от оккупантов Изюм и встретился с военнослужащими, которые принимают участие в контрнаступлении по освобождению временно оккупированных территорий.

После поездки, уже в Киеве, автомобиль Зеленского в ночь с 14-го на 15 сентября попал в ДТП. Президент не получил серьезных повреждений, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.