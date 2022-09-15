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"Прекращения огня не предвидится". Гутерриш поговорил с Путиным и сказал, что до окончания войны в Украине еще далеко

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Гутерриш отметил, что солгал бы, если бы сказал, что в скором времени произойдет прекращение огня в войне РФ против Украины
Гутерриш отметил, что солгал бы, если бы сказал, что в скором времени произойдет прекращение огня в войне РФ против Украины 
Фото: EPA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 14 сентября провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщается в Telegram Кремля.

"Основное внимание уделено ходу реализации стамбульских пакетных договоренностей по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российского продовольствия и удобрений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили ситуацию вокруг захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции и теракт на территории бывшей колонии во временно захваченной Оленовке Донецкой области, в результате которого в конце июля погибли украинские военнопленные.

По итогам беседы с Путиным Гутерриш заявил, что до окончания войны, которую 24 февраля против Украины начала Россия, еще далеко, его цитирует CNN.  

По словам генсека ООН, "прекращения огня не предвидится". Он отметил, что солгал бы, "если бы сказал, что это произойдет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории Украины.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила 14 сентября, что в ходе контрнаступления ВСУ в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, теракт, ООН, переговоры, экспорт, Оленовка, вторжение, Запорожская АЭС, прекращение огня, война России против Украины, президент, Антониу Гутерриш, соглашение, колония, зерно, контрнаступление
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