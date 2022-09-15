"Прекращения огня не предвидится". Гутерриш поговорил с Путиным и сказал, что до окончания войны в Украине еще далеко

Гутерриш отметил, что солгал бы, если бы сказал, что в скором времени произойдет прекращение огня в войне РФ против Украины Фото: EPA

Об этом сообщается в Telegram Кремля.

"Основное внимание уделено ходу реализации стамбульских пакетных договоренностей по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российского продовольствия и удобрений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили ситуацию вокруг захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции и теракт на территории бывшей колонии во временно захваченной Оленовке Донецкой области, в результате которого в конце июля погибли украинские военнопленные.

По итогам беседы с Путиным Гутерриш заявил, что до окончания войны, которую 24 февраля против Украины начала Россия, еще далеко, его цитирует CNN.

По словам генсека ООН, "прекращения огня не предвидится". Он отметил, что солгал бы, "если бы сказал, что это произойдет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)