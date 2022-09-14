На Запорожской АЭС восстановлены все три линии электропередач — МАГАТЭ

В МАГАТЭ сообщают, что резервная линия 150 кВ стала вновь доступной для ЗАЭС после ремонта электрораспределительной станции на соседней теплоэлектростанции.



"Это означает, что все три резервные линии электропередачи к ЗАЭС — крупнейшей в Европе атомной электростанции — были восстановлены за последние несколько дней", – отмечают в МАГАТЭ.



По данным агентства, линия 750/330 кВ сейчас обеспечивает ЗАЭС внешним энергопитанием, необходимым для охлаждения реакторов и других ключевых для безопасности функций. Линии 330 кВ и 150 кВ остаются резервными.



Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки, но им требуется электроэнергия для поддержания необходимых функций безопасности.



Четыре основные внешние линии электропередач ЗАЭС не работают, и сейчас станция не обеспечивает электроэнергией домохозяйства и заводы, отметили в МАГАТЭ.

Контекст:

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Рафаэль Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок, его переведут в холодный режим.

12 сентября глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.