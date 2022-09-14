ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Запорожской АЭС восстановлены все три линии электропередач — МАГАТЭ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сейчас работают все три резервные линии электропередачи к ЗАЭС
Сейчас работают все три резервные линии электропередачи к ЗАЭС
Фото: ЕРА

Инженеры Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) возобновили работу третьей линии электропередач, питающей станцию. Об этом 13 сентября сообщило Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ).

В МАГАТЭ сообщают, что резервная линия 150 кВ стала вновь доступной для ЗАЭС после ремонта электрораспределительной станции на соседней теплоэлектростанции.

"Это означает, что все три резервные линии электропередачи к ЗАЭС — крупнейшей в Европе атомной электростанции — были восстановлены за последние несколько дней", – отмечают в МАГАТЭ.

По данным агентства, линия 750/330 кВ сейчас обеспечивает ЗАЭС внешним энергопитанием, необходимым для охлаждения реакторов и других ключевых для безопасности функций. Линии 330 кВ и 150 кВ остаются резервными.

Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки, но им требуется электроэнергия для поддержания необходимых функций безопасности.

Четыре основные внешние линии электропередач ЗАЭС не работают, и сейчас станция не обеспечивает электроэнергией домохозяйства и заводы, отметили в МАГАТЭ.

Контекст:

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Рафаэль Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок, его переведут в холодный режим.

12 сентября глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.

Теги: энергетика, авария, военные, электроэнергия, АЭС, ремонт, МАГАТЭ, безопасность, электростанция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера
"Девушка-метеор". Жена Макаревича показала лицо крупным планом и призналась, в какую страну они отправились
"Девушка-метеор". Жена Макаревича показала лицо крупным планом и призналась, в какую страну они отправились
"Набросился с бритвой получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым
"Не отпускает, пока не возьмем ее яблоки". Волонтеры рассказали о 92-летней украинке, которая живет под постоянными обстрелами оккупантов
"Не отпускает, пока не возьмем ее яблоки". Волонтеры рассказали о 92-летней украинке, которая живет под постоянными обстрелами оккупантов
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе
  "Не сдавайся, пленных на машины не меняют". Великий и Оруджева высмеяли российских оккупантов, убегающих в краденых женских туфлях. Видео
  "Не сдавайся, пленных на машины не меняют". Великий и Оруджева высмеяли российских оккупантов, убегающих в краденых женских туфлях. Видео
Вакарчук заявил, что не будет участвовать в съемках новых эпизодов "Голосу країни"
Вакарчук заявил, что не будет участвовать в съемках новых эпизодов "Голосу країни"
В сети показали, как сейчас выглядит 68-летняя Вайкуле
В сети показали, как сейчас выглядит 68-летняя Вайкуле
"Это история о преодолении". 30-летний Кривошапко женился в третий раз
"Это история о преодолении". 30-летний Кривошапко женился в третий раз
"Просто вымотался". 91-летний режиссер Годар скончался путем эвтаназии
"Просто вымотался". 91-летний режиссер Годар скончался путем эвтаназии
"После видео из Балаклеи все украинцы должны приготовить оладьи". Клопотенко поделился новым рецептом
"После видео из Балаклеи все украинцы должны приготовить оладьи". Клопотенко поделился новым рецептом
Tarabarova: Мы думали, чем платить за детский сад, но нам повезло – крестные родители сына взяли на себя платежки
Tarabarova: Мы думали, чем платить за детский сад, но нам повезло – крестные родители сына взяли на себя платежки
"Это была моя война на выживание". Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская показала себя с выбритой головой
"Это была моя война на выживание". Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская показала себя с выбритой головой
40-летняя Мейхер выставила фото в миниатюрном топе, засветив торс и декольте. Фото
40-летняя Мейхер выставила фото в миниатюрном топе, засветив торс и декольте. Фото
Данилко с Белоконь крупным планом показали оккупантам в Херсоне дули
Данилко с Белоконь крупным планом показали оккупантам в Херсоне дули
"Можете бросать в меня камнями". Анатолий Анатолич рассказал, почему не возвращает свою семью в Украину
"Можете бросать в меня камнями". Анатолий Анатолич рассказал, почему не возвращает свою семью в Украину
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой (215939)
2
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди (105603)
3
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео (40901)
4
"Защищал нашу свободу и независимость". На фронте погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал (31056)
5
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей (24267)
6
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео (24129)
7
"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом (19188)
8
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе (18713)
 
 
 
 