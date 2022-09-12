"Единственный способ обеспечить ядерную безопасность ЗАЭС – ее демилитаризация". В МИД Украины указали МАГАТЭ, что заставит РФ прекратить "опасную игру"

Об этом 12 сентября в Twitter указал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил сегодня, что на ЗАЭС сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.

По словам Гросси, электростанции угрожают две вещи. Первая – продолжающиеся обстрелы, которые имеют прямое влияние на реакторы и сопутствующие объекты. Вторая – из-за обстрелов может быть нарушена поставка внешнего питания станции.

Накануне глава МАГАТЭ призвал срочно создать защитную зону на ЗАЭС.

"Единственный способ обеспечить ядерную безопасность Запорожской АЭС – ее деоккупация, демилитаризация и возврат под контроль Украины. Все усилия МАГАТЭ должны быть сосредоточены на достижении этой цели. Что-либо, кроме этого, не заставит Россию прекратить свою опасную игру", – написал Николенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)