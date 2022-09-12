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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Единственный способ обеспечить ядерную безопасность ЗАЭС – ее демилитаризация". В МИД Украины указали МАГАТЭ, что заставит РФ прекратить "опасную игру"

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Единственный способ обеспечить ядерную безопасность ЗАЭС ее возврат под контроль Украины, отметил Николенко
Единственный способ обеспечить ядерную безопасность ЗАЭС – ее возврат под контроль Украины, отметил Николенко
Фото: depositphotos.com

В МИД Украины призвали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сосредоточить свои усилия на демилитаризации временно захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Об этом 12 сентября в Twitter указал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил сегодня, что на ЗАЭС сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.

По словам Гросси, электростанции угрожают две вещи. Первая – продолжающиеся обстрелы, которые имеют прямое влияние на реакторы и сопутствующие объекты. Вторая – из-за обстрелов может быть нарушена поставка внешнего питания станции.

Накануне глава МАГАТЭ призвал срочно создать защитную зону на ЗАЭС.

"Единственный способ обеспечить ядерную безопасность Запорожской АЭС – ее деоккупация, демилитаризация и возврат под контроль Украины. Все усилия МАГАТЭ должны быть сосредоточены на достижении этой цели. Что-либо, кроме этого, не заставит Россию прекратить свою опасную игру", – написал Николенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Гросси заявлял, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". Он отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок и его переведут в холодный режим.

Теги: Россия, Украина, МИД Украины, авария, захват, миссия, Запорожская АЭС, обстрелы, демилитаризация, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, Энергодар, Олег Николенко, спикер, российские оккупанты, деоккупация
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