Украина и Россия заинтересованы в зоне безопасности вокруг ЗАЭС – гендиректор МАГАТЭ

Рафаэль Гросси заявил, что Украина и Россия взаимодействуют с МАГАТЭ Фото: EPA

По словам Гросси, он увидел признаки того, что стороны "заинтересованы в этом предложении", а также взаимодействуют с МАГАТЭ, задавая "много вопросов".

Среди прочего, вопросы касаются радиуса защитной зоны и роли персонала МАГАТЭ. В настоящее время на заводе постоянно находятся два сотрудника МАГАТЭ.

Гросси также заявил, что то, что он предлагает, включает в себя прекращение огня. По его словам, по сути, это обязательство того, что "никакие военные действия не будут охватывать и не будут предусматривать нацеливание на станцию или радиус вокруг нее", что может повлиять на нормальное функционирование ЗАЭС.