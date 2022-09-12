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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина и Россия заинтересованы в зоне безопасности вокруг ЗАЭС – гендиректор МАГАТЭ

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Рафаэль Гросси заявил, что Украина и Россия взаимодействуют с МАГАТЭ
Рафаэль Гросси заявил, что Украина и Россия взаимодействуют с МАГАТЭ
Фото: EPA

Украина и Россия заинтересованы в предложении Управления по атомному надзору ООН о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. Об этом заявил 12 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщило Reuters.

По словам Гросси, он увидел признаки того, что стороны "заинтересованы в этом предложении", а также взаимодействуют с МАГАТЭ, задавая "много вопросов".

Среди прочего, вопросы касаются радиуса защитной зоны и роли персонала МАГАТЭ. В настоящее время на заводе постоянно находятся два сотрудника МАГАТЭ.

Гросси также заявил, что то, что он предлагает, включает в себя прекращение огня. По его словам, по сути, это обязательство того, что "никакие военные действия не будут охватывать и не будут предусматривать нацеливание на станцию или радиус вокруг нее", что может повлиять на нормальное функционирование ЗАЭС.

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыла на станцию. Глава организации Рафаэль Гросси заявлял, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел".

5 сентября президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин назвал ситуацию на ЗАЭС беспрецедентной и очень опасной. Он заявил, что выводы миссии МАГАТЭ по результатам визита на ЗАЭС должны привести к прекращению российской оккупации станции.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

9 сентября Рафаэль Гросси заявил, что энергетическая инфраструктура Энергодара, где проживают сотрудники Запорожской АЭС и их семьи, разрушена в результате обстрела распределительного устройства городской ТЭЦ.

12 сентября гендиректор МАГАТЭ сказал, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.

Теги: Россия, Украина, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
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