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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это будет 10 Чернобылей". Министр защиты окружающей среды рассказал о возможных последствиях аварии на ЗАЭС

Военные действия России угрожают ядерной катастрофой не только Украине
Военные действия России угрожают ядерной катастрофой не только Украине
Фото: EPA

Действия России в оккупированном Энергодаре и на Запорожской АЭС угрожают потерей территории Запорожской области для любой хозяйственной деятельности и проживания. Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в интервью "УП. Життя", опубликованном 13 сентября.

Министр отметил, что происходящее на Запорожской АЭС нельзя даже сравнить с тем, что происходило в Чернобыле в 1986 году.

"Они [россияне] бьют из "Градов" и подвергают опасности не только себя, но и весь цивилизованный мир. Последствия, которые могут привести к таким действиям, даже смоделировать невозможно", – сказал он.

Стрелец предупредил, что Украина может потерять всю территорию Запорожской области как для проживания, так и для ведения какого-либо хозяйства.

"Это будет не Чернобыль, а 10 Чернобылей в одном месте. 3000 Хиросим. Если в Чернобыле 30-километровая зона отчуждения, то здесь она будет значительно больше", – сказал он.

Контекст:

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Рафаэль Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок, его переведут в холодный режим.

12 сентября глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.

Теги: экология, авария, АЭС, Запорожская АЭС, российская агрессия, война России против Украины, Руслан Стрелец
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