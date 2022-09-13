"Это будет 10 Чернобылей". Министр защиты окружающей среды рассказал о возможных последствиях аварии на ЗАЭС

Министр отметил, что происходящее на Запорожской АЭС нельзя даже сравнить с тем, что происходило в Чернобыле в 1986 году.
"Они [россияне] бьют из "Градов" и подвергают опасности не только себя, но и весь цивилизованный мир. Последствия, которые могут привести к таким действиям, даже смоделировать невозможно", – сказал он.
Стрелец предупредил, что Украина может потерять всю территорию Запорожской области как для проживания, так и для ведения какого-либо хозяйства.
"Это будет не Чернобыль, а 10 Чернобылей в одном месте. 3000 Хиросим. Если в Чернобыле 30-километровая зона отчуждения, то здесь она будет значительно больше", – сказал он.
В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Рафаэль Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.
11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок, его переведут в холодный режим.
12 сентября глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.