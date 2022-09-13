"Это будет 10 Чернобылей". Министр защиты окружающей среды рассказал о возможных последствиях аварии на ЗАЭС

Министр отметил, что происходящее на Запорожской АЭС нельзя даже сравнить с тем, что происходило в Чернобыле в 1986 году.

"Они [россияне] бьют из "Градов" и подвергают опасности не только себя, но и весь цивилизованный мир. Последствия, которые могут привести к таким действиям, даже смоделировать невозможно", – сказал он.

Стрелец предупредил, что Украина может потерять всю территорию Запорожской области как для проживания, так и для ведения какого-либо хозяйства.

"Это будет не Чернобыль, а 10 Чернобылей в одном месте. 3000 Хиросим. Если в Чернобыле 30-километровая зона отчуждения, то здесь она будет значительно больше", – сказал он.