Оккупанты улучшили условия для пленных в Оленовке перед приездом миссии ООН

"Впервые за очень долгий период даже парикмахера пригласили. Рацион питания улучшается. Учитывая, что россияне умеют делать показуху, это может свидетельствовать о том, что они готовятся к визиту миссии. Он может состояться. Это очень хорошо, и мы надеемся, что ее работа будет объективной", – рассказал Юсов.
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.
По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.
11 августа CNN опубликовал расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.
24 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно развернуть миссию ООН по установлению фактов о взрыве в Оленовке.