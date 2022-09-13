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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты улучшили условия для пленных в Оленовке перед приездом миссии ООН

В колонии в Оленовке на оккупированной территории Донецкой области содержатся украинские пленные
В колонии в Оленовке на оккупированной территории Донецкой области содержатся украинские пленные
Фото: EPA

В колонии оккупированной Оленовки Донецкой области начали улучшать бытовые условия для украинских пленных накануне вероятного визита миссии ООН. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, сообщает Общественное.

"Впервые за очень долгий период даже парикмахера пригласили. Рацион питания улучшается. Учитывая, что россияне умеют делать показуху, это может свидетельствовать о том, что они готовятся к визиту миссии. Он может состояться. Это очень хорошо, и мы надеемся, что ее работа будет объективной", – рассказал Юсов.

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

11 августа CNN опубликовал расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно развернуть миссию ООН по установлению фактов о взрыве в Оленовке.

Теги: ООН, разведка, Андрей Юсов, пленные, Оленовка, российская агрессия, война России против Украины, россияне
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