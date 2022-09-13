Оккупанты улучшили условия для пленных в Оленовке перед приездом миссии ООН

"Впервые за очень долгий период даже парикмахера пригласили. Рацион питания улучшается. Учитывая, что россияне умеют делать показуху, это может свидетельствовать о том, что они готовятся к визиту миссии. Он может состояться. Это очень хорошо, и мы надеемся, что ее работа будет объективной", – рассказал Юсов.