Теракт в Оленовке. В ближайшие дни начнет работу миссия ООН по установлению фактов – замгенсека организации

"В ближайшие дни в Оленовку должна быть направлена миссия по установлению фактов для расследования инцидента 29 июля, в результате которого погибли 53 украинских военнопленных. Еще от 75 до 130 получили ранения. Главу миссии генерал-лейтенанта Карлоса Альберто душ Сантуша Круса сопровождает опытная группа старших должностных лиц и экспертов", – заявила она.

Дикарло подчеркнула, что миссия должна иметь возможность "беспрепятственно выполнять свою работу и иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и доказательствам".

Война России против Украины. Главное (обновляется)