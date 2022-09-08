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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Теракт в Оленовке. В ближайшие дни начнет работу миссия ООН по установлению фактов – замгенсека организации

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Теракт в Оленовке оккупанты совершили 29 июля
Теракт в Оленовке оккупанты совершили 29 июля
Фото: EPA

В ближайшие дни во временно оккупированную Оленовку Донецкой области должна отправиться миссия по установлению фактов в связи с терактом, в результате которого в конце июля погибли украинские военнопленніе, удерживаемые оккупантами на территории бывшей колонии. Об этом сообщила заместитель генсека ООН Розмари Дикарло 7 сентября на заседании Совета Безопасности ООН, ее речь опубликовала пресс-служба организации.

"В ближайшие дни в Оленовку должна быть направлена миссия по установлению фактов для расследования инцидента 29 июля, в результате которого погибли 53 украинских военнопленных. Еще от 75 до 130 получили ранения. Главу миссии генерал-лейтенанта Карлоса Альберто душ Сантуша Круса сопровождает опытная группа старших должностных лиц и экспертов", – заявила она.

Дикарло подчеркнула, что миссия должна иметь возможность "беспрепятственно выполнять свою работу и иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и доказательствам".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

11 августа CNN опубликовал расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.

Украина не получила официальных списков погибших и раненных военнопленных в Оленовке, сообщил 18 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно развернуть миссию ООН по установлению фактов о взрыве в Оленовке.

Лубинец допустил, что Россия ликвидирует доказательства своего военного преступления в Оленовке и из-за этого МККК и миссия ООН до сих пор не получили доступ к помещению и пленным.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: теракт, ООН, полк Азов, пленные, Оленовка, война России против Украины, Розмари Дикарло
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