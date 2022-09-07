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07 сентября, 2022
 
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"Где тела?" Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила картину убитым в Еленовке военнопленным

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Прокопенко: 29 июля военнопленные "Азова" были жестоко убиты Россией
Прокопенко: 29 июля военнопленные "Азова" были жестоко убиты Россией
Фото: vazhlyva.project / Instagram

Жена командира полка "Азов", Героя Украины, подполковника Национальной гвардии Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко 6 сентября в Instagram опубликовала картину о жертвах теракта РФ в Оленовке Донецкой области (временно оккупированной Россией).

"40 дней без ответа. Где тела? Где исследовательская миссия ООН? Кто знает? И кого это действительно волнует?" – написала она.

Прокопенко на черном фоне изобразила красные силуэты людей и языки пламени. Она сопроводила картину подписью "Оленовка. 40 дней. 29 июля военнопленные "Азова" были жестоко убиты Россией".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

11 августа CNN опубликовал расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.

Украина не получила официальных списков погибших и раненных военнопленных в Оленовке, сообщил 18 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно развернуть миссию ООН по установлению фактов о взрыве в Оленовке.

Лубинец допустил, что Россия ликвидирует доказательства своего военного преступления в Оленовке и из-за этого МККК и миссия ООН до сих пор не получили доступ к помещению и пленным.

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет.

С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен.

Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.

Теги: Россия, Украина, теракт, ООН, война, Азовсталь, пленные, Оленовка, жертвы, расследование, война России против Украины, погибшие, жена, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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