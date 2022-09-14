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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин и далее не считает ошибкой вторжение России в Украину – Шольц

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Шольц позвонил Путину (на фото) 13 сентября
Шольц позвонил Путину (на фото) 13 сентября
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин не считает ошибочным свое решение о полномасштабном вторжении РФ в Украину.

Об этом 14 сентября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после телефонного разговора с Путиным накануне, его цитирует Die Welt.

Шольц отметил, что не может сказать, что "там [у Путина] выросло осознание того, что начинать эту войну было ошибкой".

Также "не было никаких признаков того, что там появляются новые взгляды", добавил канцлер Германии.

Шольц позвонил Путину 13 сентября – впервые за три с половиной месяца.

В 90-минутном разговоре канцлер ФРГ призвал президента России "как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины", указывается на сайте немецкого правительства.

7 сентября состоялся телефонный разговор Шольца с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили в том числе планы по усилению оборонных возможностей Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории Украины.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила 14 сентября, что в ходе контрнаступления ВСУ в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, правительство, ФРГ, переговоры, война России против Украины, Олаф Шольц, вторжение России в Украину, канцлер
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