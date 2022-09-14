Путин и далее не считает ошибкой вторжение России в Украину – Шольц

Об этом 14 сентября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после телефонного разговора с Путиным накануне, его цитирует Die Welt.

Шольц отметил, что не может сказать, что "там [у Путина] выросло осознание того, что начинать эту войну было ошибкой".

Также "не было никаких признаков того, что там появляются новые взгляды", добавил канцлер Германии.

Шольц позвонил Путину 13 сентября – впервые за три с половиной месяца.

В 90-минутном разговоре канцлер ФРГ призвал президента России "как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины", указывается на сайте немецкого правительства.

7 сентября состоялся телефонный разговор Шольца с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили в том числе планы по усилению оборонных возможностей Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)