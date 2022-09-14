Путин и далее не считает ошибкой вторжение России в Украину – Шольц

Об этом 14 сентября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после телефонного разговора с Путиным накануне, его цитирует Die Welt.
Шольц отметил, что не может сказать, что "там [у Путина] выросло осознание того, что начинать эту войну было ошибкой".
Также "не было никаких признаков того, что там появляются новые взгляды", добавил канцлер Германии.
Шольц позвонил Путину 13 сентября – впервые за три с половиной месяца.
В 90-минутном разговоре канцлер ФРГ призвал президента России "как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины", указывается на сайте немецкого правительства.
7 сентября состоялся телефонный разговор Шольца с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили в том числе планы по усилению оборонных возможностей Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории Украины.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила 14 сентября, что в ходе контрнаступления ВСУ в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов.