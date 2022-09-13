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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шольц полтора часа разговаривал с Путиным об Украине, призвав Россию полностью вывести войска

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Шольц позвонил Путину и призвал искать дипломатическое решение для окончания войны в Украине
Шольц позвонил Путину и призвал искать дипломатическое решение для окончания войны в Украине
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц 13 сентября провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба правительства Германии. Отмечается, что 90-минутный разговор был посвящен развязанной Россией войне против Украины и ее последствиям.

"Учитывая серьезность военной ситуации и последствия войны в Украине, канцлер призвал президента России как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины", – говорится в сообщении.

Шольц заявил Путину, что любые дальнейшие шаги России, направленные на аннексию украинских территорий, не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах, отмечает пресс-служба правительства Германии.

Канцлер призвал президента России обращаться с взятыми в плен участниками боевых действий в соответствии с положениями международного гуманитарного права, в частности Женевскими конвенциями, и обеспечить беспрепятственный доступ к ним для представителей Международного комитета Красного Креста.

"Касаясь ситуации на Запорожской АЭС, канцлер подчеркнул необходимость обеспечения безопасности станции. В этом контексте канцлер призвал избегать любых шагов по эскалации и немедленно выполнять меры, рекомендованные в докладе Международного агентства по атомной энергии", – говорится в сообщении.

Сообщается, что Шольц и Путин также говорили о напряженной продовольственной ситуации в мире, которая сложилась в результате российской агрессивной войны.

"Канцлер подчеркнул важную роль зернового соглашения под эгидой ООН и обратился к президенту России с призывом не дискредитировать соглашение и впредь выполнять его в полном объеме", – сообщили в немецком правительстве.

Последний раз Шольц беседовал с Путиным в мае. 17 августа он заявил о том, что прямое общение с российским лидером необходимо продолжать в дальнейшем.

"Путин должен знать, чего мы от него требуем. Вот почему я считаю, что такие разговоры важны, в том числе в будущем", – добавил глава немецкого правительства.

7 сентября состоялся телефонный разговор Шольца с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили в том числе планы по усилению оборонных возможностей Украины.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

16 июня Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, а также президент Румынии Клаус Йоханнис впервые после начала полномасштабного вторжения России посетили Украину. Они увидели последствия оккупации Ирпеня под Киевом, провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а потом дали совместную пресс-конференцию.

Отвечая на вопрос о необходимости "сохранить лицо" Путину, они сказали, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией.

22 июня в Twitter Шольц выступил против навязывания Украине условий мирного соглашения с Россией, на которые рассчитывает Путин. "Украина – и только Украина – решает, что ей подходит. Ничего об Украине без Украины! Мы далеки от переговоров с Россией, потому что Путин верит в продиктованный мир. Тем важнее, чтобы мы неукоснительно придерживались курса", – написал Шольц.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, оккупация, ФРГ, переговоры, агрессия, экспорт, помощь, АЭС, вторжение, Запорожская АЭС, российская агрессия, война России против Украины, Олаф Шольц, зерно, канцлер
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