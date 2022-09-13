Шольц полтора часа разговаривал с Путиным об Украине, призвав Россию полностью вывести войска

Шольц позвонил Путину и призвал искать дипломатическое решение для окончания войны в Украине Фото: EPA

"Учитывая серьезность военной ситуации и последствия войны в Украине, канцлер призвал президента России как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины", – говорится в сообщении.

Шольц заявил Путину, что любые дальнейшие шаги России, направленные на аннексию украинских территорий, не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах, отмечает пресс-служба правительства Германии.

Канцлер призвал президента России обращаться с взятыми в плен участниками боевых действий в соответствии с положениями международного гуманитарного права, в частности Женевскими конвенциями, и обеспечить беспрепятственный доступ к ним для представителей Международного комитета Красного Креста.

"Касаясь ситуации на Запорожской АЭС, канцлер подчеркнул необходимость обеспечения безопасности станции. В этом контексте канцлер призвал избегать любых шагов по эскалации и немедленно выполнять меры, рекомендованные в докладе Международного агентства по атомной энергии", – говорится в сообщении.

Сообщается, что Шольц и Путин также говорили о напряженной продовольственной ситуации в мире, которая сложилась в результате российской агрессивной войны.

"Канцлер подчеркнул важную роль зернового соглашения под эгидой ООН и обратился к президенту России с призывом не дискредитировать соглашение и впредь выполнять его в полном объеме", – сообщили в немецком правительстве.

Последний раз Шольц беседовал с Путиным в мае. 17 августа он заявил о том, что прямое общение с российским лидером необходимо продолжать в дальнейшем.

"Путин должен знать, чего мы от него требуем. Вот почему я считаю, что такие разговоры важны, в том числе в будущем", – добавил глава немецкого правительства.

7 сентября состоялся телефонный разговор Шольца с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили в том числе планы по усилению оборонных возможностей Украины.