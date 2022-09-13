Подоляк: Полгода союзники спорят, кто продаст Украине танки. Германия, мы ждем твоего слова

Подоляк подчеркнул, что Украина уже полгода запрашивает у союзников танки, но не получает их Фото: president.gov.ua

"Следует называть вещи своими именами: система круговых поставок не работает. Полгода союзники спорят, кто продаст Украине танки. Полгода танков нет, потому что нет "политического решения". Россия продолжает террор, гибнут люди, теряется время. Германия, мы ждем твоего слова", – написал он.

До этого 13 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ властей ФРГ предоставить Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder, заявил, что "сигналы из Германии разочаровывают".

12 сентября министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что ФРГ пока не намерена поставлять Украине боевую бронетехнику, подчеркнув, что пока что "ни одна страна не поставила боевые машины пехоты или основные боевые танки западного производства". По ее словам, ФРГ договорилась с партнерами, что "Германия не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке".

Ранее в сентябре Ламбрехт говорила, что "очень бы хотела дать гораздо больше Украине", но это невозможно из-за того, что в прошлые годы финансирование немецких вооруженных сил было сильно урезано.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявлял, что не будет поставлять Украине немецкие танки Leopard 2, потому что Германия "не пытается действовать односторонне".