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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Полгода союзники спорят, кто продаст Украине танки. Германия, мы ждем твоего слова

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Подоляк подчеркнул, что Украина уже полгода запрашивает у союзников танки, но не получает их
Подоляк подчеркнул, что Украина уже полгода запрашивает у союзников танки, но не получает их
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк напомнил, что пока союзники не могут принять решение об отправке танков в качестве военной помощи Украине, Россия не теряет времени и продолжает террор, и призвал руководство ФРГ взять на себя инициативу в этом вопросе. Об этом он заявил в Twitter 13 сентября, комментируя отказ Германии поставлять тяжелую бронетехнику для ВСУ.

"Следует называть вещи своими именами: система круговых поставок не работает. Полгода союзники спорят, кто продаст Украине танки. Полгода танков нет, потому что нет "политического решения". Россия продолжает террор, гибнут люди, теряется время. Германия, мы ждем твоего слова", – написал он.

До этого 13 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ властей ФРГ предоставить Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder, заявил, что "сигналы из Германии разочаровывают".

12 сентября министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что ФРГ пока не намерена поставлять Украине боевую бронетехнику, подчеркнув, что пока что "ни одна страна не поставила боевые машины пехоты или основные боевые танки западного производства". По ее словам, ФРГ договорилась с партнерами, что "Германия не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке".

Ранее в сентябре Ламбрехт говорила, что "очень бы хотела дать гораздо больше Украине", но это невозможно из-за того, что в прошлые годы финансирование немецких вооруженных сил было сильно урезано.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявлял, что не будет поставлять Украине немецкие танки Leopard 2, потому что Германия "не пытается действовать односторонне".

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет, зенитные установки Gepardнесколько установок РСЗО Mars II и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. 

Немецкий таблоид Bild 8 июля писал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн, но поставила только 39,9%. А 20 июля Welt сообщил, что Германия сократила военную поддержку Украины.

22 августа министерство обороны ФРГ отклонило предложение депутатов Бундестага поставить Украине еще больше оружия, поскольку это повлечет за собой ослабление бундесвера.

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