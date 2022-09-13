"Сигналы из Германии разочаровывают". Кулеба прокомментировал отказ ФРГ передать Украине боевую бронетехнику

Кулеба: Чего боится Берлин, а Киев – нет? Фото: ЕРА

"Сигналы из Германии разочаровывают, в то время как Украине сейчас нужны "Леопарды" и "Мардеры", чтобы освобождать людей и спасать их от геноцида. Никакого рационального аргумента, почему это оружие нельзя предоставить, – только абстрактные страхи и оправдания", – написал он.

Кулеба задался вопросом: "Чего боится Берлин, а Киев – нет?"

Сигнали з Німеччини розчаровують, в той час як Україні зараз потрібні «Леопарди» та «Мардери», щоб звільняти людей і рятувати їх від геноциду. Жодного раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, лише абстрактні страхи та виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ – ні? — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 13, 2022

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12 сентября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ФРГ пока не намерена поставлять Украине боевую бронетехнику, подчеркнув, что пока "ни одна страна не поставила боевые машины пехоты или основные боевые танки западного производства". По ее словам, ФРГ договорилась с партнерами, что "Германия не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке".

Ранее в сентябре Ламбрехт говорила, что "очень бы хотела дать гораздо больше Украине", но это невозможно из-за того, что в прошлые годы финансирование немецких вооруженных сил было сильно урезано.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявлял, что не будет поставлять Украине немецкие танки Leopard 2, потому что Германия "не пытается действовать односторонне".