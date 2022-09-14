"Путин врет". В МИД Украины заявили, что Россия готовится возобновить шантаж мира голодом и требовать для себя уступок

Об этом 14 сентября в Одессе на совместной пресс-конференции с главами МИД Литвы и Ирландии Габриэлюсом Ландсбергисом и Саймоном Ковени заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.
"Президент Путин врет, когда утверждает, что большинство зерна из Одессы идет в страны Европы, а не в страны Африки и Азии, как это предусматривалось. На самом деле большинство зерна, которое выходит из этого порта, а также из других портов "Большой Одессы", идет именно в Азию и Африку. Поэтому интерпретировать эти слова Путина можно только одним образом: он готовится возобновить шантаж мира голодом и требовать для себя очередных уступок, очевидно, под ноябрь, когда завершается действие нынешней договоренности", – сказал Кулеба.
По его словам, в настоящее время "зерновой коридор" работает безопасно.
"Это не означает, что в любой момент Россия не решит его нарушить и нанести ракетный удар по порту. Еще раз выражу искреннюю надежду, что этого не будет. Но должны быть максимально осмотрительными, – отметил Кулеба. – У нас есть конкретный план, как мы будем работать, чтобы предотвратить срыв этой договоренности".
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
7 сентября Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.
Зеленский назвал лживым заявление Путина. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент Украины 8 сентября.
Всего из украинских портов вышли 134 судна с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки, отметили в Мининфраструктуры 14 сентября.