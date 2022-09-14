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"Путин врет". В МИД Украины заявили, что Россия готовится возобновить шантаж мира голодом и требовать для себя уступок

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Путин (на фото) готовится возобновить шантаж мира голодом под ноябрь, когда завершается действие договоренности по "зерновому коридору", отметил Кулеба
Путин (на фото) готовится возобновить шантаж мира голодом под ноябрь, когда завершается действие договоренности по "зерновому коридору", отметил Кулеба
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин готовится возобновить шантаж мира голодом.

Об этом 14 сентября в Одессе на совместной пресс-конференции с главами МИД Литвы и Ирландии Габриэлюсом Ландсбергисом и Саймоном Ковени заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"Президент Путин врет, когда утверждает, что большинство зерна из Одессы идет в страны Европы, а не в страны Африки и Азии, как это предусматривалось. На самом деле большинство зерна, которое выходит из этого порта, а также из других портов "Большой Одессы", идет именно в Азию и Африку. Поэтому интерпретировать эти слова Путина можно только одним образом: он готовится возобновить шантаж мира голодом и требовать для себя очередных уступок, очевидно, под ноябрь, когда завершается действие нынешней договоренности", – сказал Кулеба.

По его словам, в настоящее время "зерновой коридор" работает безопасно.

"Это не означает, что в любой момент Россия не решит его нарушить и нанести ракетный удар по порту. Еще раз выражу искреннюю надежду, что этого не будет. Но должны быть максимально осмотрительными, – отметил Кулеба. – У нас есть конкретный план, как мы будем работать, чтобы предотвратить срыв этой договоренности".

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/440959088009136/

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.

Зеленский назвал лживым заявление Путина. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент Украины 8 сентября.

Всего из украинских портов вышли 134 судна с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки, отметили в Мининфраструктуры 14 сентября.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Одесса, Турция, МИД, ООН, МИД Украины, экспорт, голод, МИД Литвы, Габриэлюс Ландсбергис, Ирландия, Дмитрий Кулеба, шантаж, пресс-конференция, судоходство, соглашение, зерно
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