"Путин врет". В МИД Украины заявили, что Россия готовится возобновить шантаж мира голодом и требовать для себя уступок

Путин (на фото) готовится возобновить шантаж мира голодом под ноябрь, когда завершается действие договоренности по "зерновому коридору", отметил Кулеба Фото: EPA

Об этом 14 сентября в Одессе на совместной пресс-конференции с главами МИД Литвы и Ирландии Габриэлюсом Ландсбергисом и Саймоном Ковени заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"Президент Путин врет, когда утверждает, что большинство зерна из Одессы идет в страны Европы, а не в страны Африки и Азии, как это предусматривалось. На самом деле большинство зерна, которое выходит из этого порта, а также из других портов "Большой Одессы", идет именно в Азию и Африку. Поэтому интерпретировать эти слова Путина можно только одним образом: он готовится возобновить шантаж мира голодом и требовать для себя очередных уступок, очевидно, под ноябрь, когда завершается действие нынешней договоренности", – сказал Кулеба.

По его словам, в настоящее время "зерновой коридор" работает безопасно.

"Это не означает, что в любой момент Россия не решит его нарушить и нанести ракетный удар по порту. Еще раз выражу искреннюю надежду, что этого не будет. Но должны быть максимально осмотрительными, – отметил Кулеба. – У нас есть конкретный план, как мы будем работать, чтобы предотвратить срыв этой договоренности".