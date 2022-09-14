Из украинских портов уже экспортировано 3,1 млн тонн агропродукции – Мининфраструктуры

Всего из украинских портов вышли 134 судна с агропродукцией Фото: EPA

14 сентября в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов Одесса, Черноморск и Пивденный вышли пять судов с 153 тыс. тонн продовольствия, которые направляются в страны Азии и Европы.

Всего из украинских портов вышли 134 судна с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки.