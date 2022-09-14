ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Из украинских портов уже экспортировано 3,1 млн тонн агропродукции – Мининфраструктуры

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Всего из украинских портов вышли 134 судна с агропродукцией
Всего из украинских портов вышли 134 судна с агропродукцией
Фото: EPA

За 1,5 месяца работы "зернового коридора" через порты "Большой Одессы" (Одесса, Черноморск и Пивденный) экспортировано 3,1 млн тонн агропродукции. Об этом сообщило в Facebook Мининфраструктуры Украины.

14 сентября в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов Одесса, Черноморск и Пивденный вышли пять судов с 153 тыс. тонн продовольствия, которые направляются в страны Азии и Европы.

Всего из украинских портов вышли 134 судна с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки.

Фото - Мінінфраструктури України
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал лживым заявление Путина. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент.

Теги: Одесса, экспорт, судно, Южный, Черноморск, Мининфраструктуры, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Елизаветы II рассказала о последнем дне жизни своей матери
Дочь Елизаветы II рассказала о последнем дне жизни своей матери
"В Киеве, чтобы выразить солидарность украинскому народу". Знаменитый певец и политик из Уганды Боби Вайн прибыл в Украину
"В Киеве, чтобы выразить солидарность украинскому народу". Знаменитый певец и политик из Уганды Боби Вайн прибыл в Украину
"Человек разве не имеет права просто поправиться?" Стало известно, как в реальной жизни сейчас выглядит Каменских
"Человек разве не имеет права просто поправиться?" Стало известно, как в реальной жизни сейчас выглядит Каменских
Президент Еврокомиссии появилась в Европарламенте в наряде цветов украинского флага. Фото
Президент Еврокомиссии появилась в Европарламенте в наряде цветов украинского флага. Фото
Херли показала романтические фото с покойным возлюбленным
Херли показала романтические фото с покойным возлюбленным
Loboda сравнила себя с Кардашян в таком же комбинезоне, как у нее. Фото
Loboda сравнила себя с Кардашян в таком же комбинезоне, как у нее. Фото
"Самые ценные моменты сейчас!" Каменских в мини-платье показала босые ноги
"Самые ценные моменты сейчас!" Каменских в мини-платье показала босые ноги
"Фанаты Путина" Киркоров и экс-депутат Госдумы Гаджиев могут остаться без недвижимости в Майами из-за санкций
"Фанаты Путина" Киркоров и экс-депутат Госдумы Гаджиев могут остаться без недвижимости в Майами из-за санкций
Жена Павлика показала его в плавках, чтобы доказать, что он – не дед. Фото
Жена Павлика показала его в плавках, чтобы доказать, что он – не дед. Фото
  I feel good. Макс Барских выпустил первый клип под новым сценическим именем. Видео
  I feel good. Макс Барских выпустил первый клип под новым сценическим именем. Видео
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера
"Девушка-метеор". Жена Макаревича показала лицо крупным планом и призналась, в какую страну они отправились
"Девушка-метеор". Жена Макаревича показала лицо крупным планом и призналась, в какую страну они отправились
"Набросился с бритвой получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым
"Не отпускает, пока не возьмем ее яблоки". Волонтеры рассказали о 92-летней украинке, которая живет под постоянными обстрелами оккупантов
"Не отпускает, пока не возьмем ее яблоки". Волонтеры рассказали о 92-летней украинке, которая живет под постоянными обстрелами оккупантов
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе
  "Не сдавайся, пленных на машины не меняют". Великий и Оруджева высмеяли российских оккупантов, убегающих в краденых женских туфлях. Видео
  "Не сдавайся, пленных на машины не меняют". Великий и Оруджева высмеяли российских оккупантов, убегающих в краденых женских туфлях. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой (223513)
2
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди (110935)
3
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым (53468)
4
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео (47719)
5
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе (35647)
6
"Защищал нашу свободу и независимость". На фронте погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал (31949)
7
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео (25412)
8
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей (24792)
 
 
 
 