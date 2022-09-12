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В порт Черноморск зашло под погрузку зерном третье зафрахтованное ООН судно для Африки – Мининфраструктуры

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Балкер IKARIA ANGEL, зафрахтованный ООН, прибыл в порт Черноморск под погрузку 30 тыс. тонн пшеницы, отметили в Мининфраструктуры Украины
Балкер IKARIA ANGEL, зафрахтованный ООН, прибыл в порт Черноморск под погрузку 30 тыс. тонн пшеницы, отметили в Мининфраструктуры Украины
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Третье зафрахтованное ООН судно 12 сентября зашло в порт Черноморск под погрузку зерном для стран Африки.

Об этом сообщается в Facebook Мининфраструктуры Украины.

"Сегодня балкер IKARIA ANGEL, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, прибыл в порт Черноморск под погрузку 30 тыс. тонн пшеницы, – говорится в сообщении. – После загрузки, продовольствие будет отправлено в Эфиопию, часть населения которой, согласно выводам ООН, находятся на грани продовольственной катастрофы".

Как отметил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков, с начала реализации "зерновой инициативы" в Африку уже отправлены два судна, зафрахтованные ВПП ООН.

"На их борту более 60 тыс. тонн украинской пшеницы для жителей Йемена и Эфиопии. Нашими партнерами из ВПП будет дополнительно закуплено еще 190 тыс. тонн зерновых для дальнейшего экспорта в страны, страдающие нехваткой продовольствия", – отметил министр.

В Мининфраструктуры рассказали, что в ходе реализации инициативы о безопасной транспортировке агропродукции из украинских портов уже отправились 122 судна с около 2,78 млн. тонн продовольствия на борту.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/videos/780220803185976/

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.

Зеленский назвал лживым заявление Путина. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент Украины.

Теги: Украина, ООН, Африка, экспорт, Йемен, Эфиопия, судно, пшеница, Черноморск, Мининфраструктуры, порт, судоходство, соглашение, Александр Кубраков, зерно
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