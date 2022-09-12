В порт Черноморск зашло под погрузку зерном третье зафрахтованное ООН судно для Африки – Мининфраструктуры

Об этом сообщается в Facebook Мининфраструктуры Украины.
"Сегодня балкер IKARIA ANGEL, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, прибыл в порт Черноморск под погрузку 30 тыс. тонн пшеницы, – говорится в сообщении. – После загрузки, продовольствие будет отправлено в Эфиопию, часть населения которой, согласно выводам ООН, находятся на грани продовольственной катастрофы".
Как отметил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков, с начала реализации "зерновой инициативы" в Африку уже отправлены два судна, зафрахтованные ВПП ООН.
"На их борту более 60 тыс. тонн украинской пшеницы для жителей Йемена и Эфиопии. Нашими партнерами из ВПП будет дополнительно закуплено еще 190 тыс. тонн зерновых для дальнейшего экспорта в страны, страдающие нехваткой продовольствия", – отметил министр.
В Мининфраструктуры рассказали, что в ходе реализации инициативы о безопасной транспортировке агропродукции из украинских портов уже отправились 122 судна с около 2,78 млн. тонн продовольствия на борту.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.
Зеленский назвал лживым заявление Путина. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент Украины.