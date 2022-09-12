В порт Черноморск зашло под погрузку зерном третье зафрахтованное ООН судно для Африки – Мининфраструктуры

Балкер IKARIA ANGEL, зафрахтованный ООН, прибыл в порт Черноморск под погрузку 30 тыс. тонн пшеницы, отметили в Мининфраструктуры Украины Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Об этом сообщается в Facebook Мининфраструктуры Украины.

"Сегодня балкер IKARIA ANGEL, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, прибыл в порт Черноморск под погрузку 30 тыс. тонн пшеницы, – говорится в сообщении. – После загрузки, продовольствие будет отправлено в Эфиопию, часть населения которой, согласно выводам ООН, находятся на грани продовольственной катастрофы".

Как отметил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков, с начала реализации "зерновой инициативы" в Африку уже отправлены два судна, зафрахтованные ВПП ООН.

"На их борту более 60 тыс. тонн украинской пшеницы для жителей Йемена и Эфиопии. Нашими партнерами из ВПП будет дополнительно закуплено еще 190 тыс. тонн зерновых для дальнейшего экспорта в страны, страдающие нехваткой продовольствия", – отметил министр.

В Мининфраструктуры рассказали, что в ходе реализации инициативы о безопасной транспортировке агропродукции из украинских портов уже отправились 122 судна с около 2,78 млн. тонн продовольствия на борту.