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Из украинских портов вышли уже 113 судов с агропродукцией – Мининфраструктуры

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Из украинских портов вышел новый караван с агропродукцией в направлении стран Африки и Европы
Из украинских портов вышел новый караван с агропродукцией в направлении стран Африки и Европы
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

10 сентября из портов Одесса, Черноморск и Пивденный вышли еще пять судов в рамках реализации "зерновой инициативы". Об этом сообщило в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

"На их борту 90 тыс. тонн украинской агропродукции. Они отплыли в направлении стран Африки и Европы", – говорится в сообщении. 

В министерстве отметили, что всего из украинских портов c начала действия инициативы вышли 113 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки. Экспортировано 2,6 млн тонн украинского продовольствия.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0hYR4uR84F41ahX4o681BwY4MM6aTCkk1AYfHHB6b2dPaN5EF7efGxKwd7qzuxeZKl

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это "очередное откровенно лживое заявление". Он сообщил, что украинское продовольствие экспортируют на три континента – в Африку, Азию и Европу, причем часть объема из Европы направляется затем в азиатские и африканские страны.

Теги: Министерство инфраструктуры, продукты, экспорт, судно, Мининфраструктуры, Министерство инфраструктуры Украины, судоходство, морские порты Украины, зерно
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