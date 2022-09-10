Из украинских портов вышли уже 113 судов с агропродукцией – Мининфраструктуры

Из украинских портов вышел новый караван с агропродукцией в направлении стран Африки и Европы Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

"На их борту 90 тыс. тонн украинской агропродукции. Они отплыли в направлении стран Африки и Европы", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что всего из украинских портов c начала действия инициативы вышли 113 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки. Экспортировано 2,6 млн тонн украинского продовольствия.