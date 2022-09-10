Из украинских портов вышли уже 113 судов с агропродукцией – Мининфраструктуры

"На их борту 90 тыс. тонн украинской агропродукции. Они отплыли в направлении стран Африки и Европы", – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что всего из украинских портов c начала действия инициативы вышли 113 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки. Экспортировано 2,6 млн тонн украинского продовольствия.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это "очередное откровенно лживое заявление". Он сообщил, что украинское продовольствие экспортируют на три континента – в Африку, Азию и Европу, причем часть объема из Европы направляется затем в азиатские и африканские страны.