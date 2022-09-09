Зеленский: Каждый день работы зерновой экспортной инициативы опровергает российскую ложь о ней

Президент отметил, что продолжает налаживать новые связи для Украины – в частности, сегодня провел разговор с новоизбранным президентом Кении, первый в истории отношений между государствами. Лидеры договорились усиливать сотрудничество и обсудили преодоление продовольственного кризиса.

По словам президента, только за сегодня из украинских портов вышло четыре судна с агропродукцией для азиатских стран. Вчера вышел балкер с более чем 50 тыс. тонн пшеницы для Кении. Сегодня на разгрузку в порт Судана заходит более 65 тыс. тонн продовольственной пшеницы, в Одессе загружаются суда для Ливана и Ливии, а в порту Пивденный ожидает загрузки судно, следующее в Индию.

"То есть география украинского аграрного экспорта морем очень широка... Буквально каждый день работы зерновой экспортной инициативы опровергает российскую ложь относительно нее. Украина поставляет агропродукцию потребителям с разных континентов. И именно наша поставка гарантирует продовольственную безопасность на глобальном уровне", – резюмировал президент.

7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.

Зеленский подчеркнул, что это "очередное откровенно лживое заявление". Он сообщил, что украинское продовольствие с начала реализации зерновой инициативы было экспортировано на три континента – в Африку, Азию и Европу, причем часть объема из Европы направляется затем в азиатские и африканские страны.