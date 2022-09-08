В мире быстро растет число голодающих, в 2023 году будет еще хуже – The Guardian

Среди основных причин голода издание называет климатические потрясения и последствия войны в Украине.

По данным ООН, на пострадавшем от засухи полуострове Сомали на востоке Африканского континента 22 млн людей грозит голодная смерть. Почти треть территории Пакистана находится под водой, и четыре пятых его домашнего скота погибли. На юге Китая засуха и жара подвергают риску урожай. А вторжение России в Украину повлияло на поставки двух крупных экспортеров и привело к резкому росту цен на энергоносители и удобрения. Во всем мире цены выросли примерно на 20% в годовом исчислении.

The Guardian отмечает, что за время пандемии коронавируса и войны в Украине, негативно повлиявших на производство продуктов питания, их запасы в мире истощились и многие уже не восстановятся. И даже возобновление экспорта украинского зерна не сможет исправить ситуацию. Для решения проблемы голода в мире от правительств потребуются долгосрочные меры по сдерживанию выбросов углерода, адаптации сельскохозяйственных культур к климатическим изменениям, снижению зависимости от химических удобрений и борьбе с доминированием небольшого числа игроков на продовольственных рынках.

Однако даже собственные эксперты ООН по правам человека в прошлом году подвергли критике ее крупнейший саммит по продовольственным системам за то, что он не смог учесть голоса наиболее уязвимых и не внес каких-либо значимых изменений, отмечает издание.

Неспособность правительств решить насущные проблемы предоставила компаниям возможность использовать высокие цены для получения сверхприбыли, а президенту России Владимиру Путину – манипулировать продуктами питания в политических целях, подчеркивает The Guardian.