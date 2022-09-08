В мире быстро растет число голодающих, в 2023 году будет еще хуже – The Guardian

Среди основных причин голода издание называет климатические потрясения и последствия войны в Украине.
По данным ООН, на пострадавшем от засухи полуострове Сомали на востоке Африканского континента 22 млн людей грозит голодная смерть. Почти треть территории Пакистана находится под водой, и четыре пятых его домашнего скота погибли. На юге Китая засуха и жара подвергают риску урожай. А вторжение России в Украину повлияло на поставки двух крупных экспортеров и привело к резкому росту цен на энергоносители и удобрения. Во всем мире цены выросли примерно на 20% в годовом исчислении.
The Guardian отмечает, что за время пандемии коронавируса и войны в Украине, негативно повлиявших на производство продуктов питания, их запасы в мире истощились и многие уже не восстановятся. И даже возобновление экспорта украинского зерна не сможет исправить ситуацию. Для решения проблемы голода в мире от правительств потребуются долгосрочные меры по сдерживанию выбросов углерода, адаптации сельскохозяйственных культур к климатическим изменениям, снижению зависимости от химических удобрений и борьбе с доминированием небольшого числа игроков на продовольственных рынках.
Однако даже собственные эксперты ООН по правам человека в прошлом году подвергли критике ее крупнейший саммит по продовольственным системам за то, что он не смог учесть голоса наиболее уязвимых и не внес каких-либо значимых изменений, отмечает издание.
Неспособность правительств решить насущные проблемы предоставила компаниям возможность использовать высокие цены для получения сверхприбыли, а президенту России Владимиру Путину – манипулировать продуктами питания в политических целях, подчеркивает The Guardian.
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.
В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.
По данным ООН, вторжение РФ в Украину приведет к продовольственному кризису, который коснется пятой части населения планеты – 1,7 млрд жителей Земли.
Эксперты общественной организации "Украинская природоохранная группа" предполагают, что из-за военных действий в Украине не будут засеяны или окажутся временно недоступными 202 600 км² земель, что составляет около 34% всей площади суши Украины.