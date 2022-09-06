В Николаеве ООН ввела карточки на бесплатный хлеб

По ее словам, из-за частой нехватки хлеба в городе организация приняла решение ввести для всех нуждающихся карточки. Их может оформить в пункте раздачи любой желающий. Иногда к хлебу добавляют мясные или рыбные консервы.
"У человека может быть только одна карточка, в момент выдачи проверяется по базе, что он ее еще не получил, и дальше он может приходить в любой из пунктов города и раз в три дня получать свой продуктовый набор", – сказала она.
Пока карточки оформляются в бумажном виде, но координаторы программы ООН обещают сделать их цифровыми. Количество точек раздачи в городе, по их данным, за последние недели увеличилось вдвое и достигло 40.
Хлеб, который раздают николаевцам, производит местный завод, который раньше обеспечивал продукцией несколько областей. Из-за оккупации реализация сократилась и планировали уволить часть коллектива. ООН профинансировала ежедневную загрузку предприятия, что позволило обеспечить бесплатную раздачу хлеба, а также сохранить десятки рабочих мест, сообщила координатор.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.
Российские оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, сообщили в ОВА 21 августа.