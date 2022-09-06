В Николаеве ООН ввела карточки на бесплатный хлеб

По ее словам, из-за частой нехватки хлеба в городе организация приняла решение ввести для всех нуждающихся карточки. Их может оформить в пункте раздачи любой желающий. Иногда к хлебу добавляют мясные или рыбные консервы.

"У человека может быть только одна карточка, в момент выдачи проверяется по базе, что он ее еще не получил, и дальше он может приходить в любой из пунктов города и раз в три дня получать свой продуктовый набор", – сказала она.

Пока карточки оформляются в бумажном виде, но координаторы программы ООН обещают сделать их цифровыми. Количество точек раздачи в городе, по их данным, за последние недели увеличилось вдвое и достигло 40.

Хлеб, который раздают николаевцам, производит местный завод, который раньше обеспечивал продукцией несколько областей. Из-за оккупации реализация сократилась и планировали уволить часть коллектива. ООН профинансировала ежедневную загрузку предприятия, что позволило обеспечить бесплатную раздачу хлеба, а также сохранить десятки рабочих мест, сообщила координатор.