Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с новоизбранным президентом Кении

"Провел первый в истории двусторонних отношений разговор с новоизбранным президентом Кении Уильямом Руто. Поздравил с победой на выборах", – написал Зеленский.

Он сообщил, что поблагодарил Кению как члена Совета Безопасности ООН за поддержку Украины в международных организациях.

"Украина готова и дальше быть гарантом продовольственной безопасности Африки", – заявил президент.

Контекст:

20 июня во время выступления на заседании бюро ассамблеи Африканского союза Зеленский заявил, что начал новую политику Украины в отношении Африки. "Именно во время моей каденции была утверждена первая стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время заработает и специальный представитель Украины по Африке", – сказал он.

10 июля Зеленский отметил, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.

12 июля президент назначил специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке. Должность занял дипломат Максим Субх.

5 августа Зеленский в разговоре с президентом Малави отметил, что это уже девятое африканское государство за последнее время, с которым Украина впервые контактирует на самом высоком уровне за всю историю своей независимости. После этого он провел переговоры с президентами Ботсваны и Демократической Республики Конго, тоже первые в истории отношений. 15 августа Зеленский провел переговоры с президентом Нигера Мохамедом Базумом, 16 августа – с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой.