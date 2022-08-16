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Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Замбии

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Зеленский заявлял, что начал новую политику Украины в отношении Африки
Зеленский заявлял, что начал новую политику Украины в отношении Африки
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой. Об этом он сообщил в Twitter.

"Провел первый в истории двусторонних отношений с Замбией разговор с президентом Хичилемой. Ценим поддержку Украины, в частности в международных организациях. Отметили предоставленную замбийским студентам помощь в эвакуации из-за российской агрессии. Украина настроена усиливать взаимодействие с регионом Африки", – заявил глава государства.

Контекст:

20 июня во время выступления на заседании Бюро ассамблеи Африканского союза Зеленский заявил, что начал новую политику Украины в отношении Африки. "Именно во время моей каденции была утверждена первая стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время заработает и специальный представитель Украины по Африке", – сказал он.

10 июля Зеленский заявил, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.

12 июля президент назначил специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке. Должность занял дипломат Максим Субх.

За последние недели Зеленский провел ряд переговоров с африканскими лидерами. Так, 5 августа Зеленский в разговоре с президентом Малави отметил, что это уже девятое африканское государство за последнее время, с которым Украина впервые контактирует на самом высоком уровне за всю историю своей независимости. После этого он провел переговоры с президентами Ботсваны и Демократической Республики Конго, тоже первые в истории отношений. 15 августа он провел переговоры с президентом Нигера Мохамедом Базумом.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Африка, Замбия, Владимир Зеленский
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